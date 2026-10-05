Министерство образования и науки рекомендует школам заранее готовить несколько сценариев организации обучения на случай длительных воздушных тревог — в частности онлайн-уроки из укрытий.

Обучение в украинских школах в условиях длительных тревог требует гибких сценариев — Минобразования советует заведениям заранее готовить несколько вариантов организации учебного процесса, в частности онлайн-уроки из укрытий. Об этом в телеэфире рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко, передает корреспондент Укринформа.

По его словам, одним из самых больших вызовов для учителей, директоров школ и местных общин сейчас является организация обучения в условиях длительных, фактически непрерывных воздушных тревог. Ситуация в разных регионах отличается, однако значительная часть страны находится под интенсивными вражескими ударами, что существенно осложняет образовательный процесс.

Школа должна заранее определить порядок действий как минимум в трех ситуациях: когда воздушной тревоги нет, когда тревога начинается во время урока и когда тревоги повторяются ежедневно в течение длительного времени. «Нет единого правильного пути. Нужно понимать, что школа должна готовиться заранее, то есть должна иметь несколько сценариев», — подчеркнул Бутенко.

По словам министра, универсального ответа нет: есть разная инфраструктура — простые укрытия и полноценные бомбоубежища, которые позволяют организовать учебный процесс. «Расчет учиться в обычном классе практически бесполезен», — отметил Бутенко о ситуации, когда тревоги длятся большую часть учебного дня.

В таком случае обучение следует организовать так, чтобы и учителя, и ученики находились в безопасном месте еще до начала урока. Если школа не может обеспечить полноценное пребывание детей в укрытии во время занятий, одним из вариантов может быть проведение уроков онлайн.

Вместе с тем министр подчеркнул необходимость безусловного соблюдения правил безопасности: после сигнала воздушной тревоги обучение в классах прекращается, ученики и работники переходят в укрытие. «Только за эту неделю мы видим два случая в столице, когда соблюдение правил спасло жизни. Та же ситуация была несколько дней назад в Сумах — при прямом попадании в школу ни дети, ни учителя не пострадали», — сказал Бутенко.

Что должна сделать школа

По рекомендациям МОН, руководству заведения стоит подготовить четкий план действий на каждый из возможных сценариев тревог, а также позаботиться о возможности проведения уроков онлайн из безопасных мест. В Украине все школы имеют те или иные укрытия, однако потребность в полноценных подземных школах остается значительной.

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