С 1 октября 2026 года государство продолжает компенсировать коммунальные расходы тем, кто бесплатно приютил переселенцев, — а ВПЛ получили более широкий доступ к жилищным программам. Рассказываем, кто получит деньги и как подать заявку.

Бесплатное жильё и компенсации для ВПЛ в октябре 2026 года заработали по обновлённым правилам — государство продолжает выплачивать компенсацию тем, кто бесплатно приютил переселенцев, а сами ВПЛ получили более широкий доступ к жилищным программам.

Как собрали Факты ICTV, с 1 октября для внутренне перемещённых лиц действуют обновлённые правила выплат, компенсаций и жилищной поддержки. Часть изменений коснулась аренды, временного проживания и доступа к новым программам.

Компенсация за размещение ВПЛ: кто получает деньги

Государственная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители продолжает действовать для учреждений, предприятий, организаций и физических лиц-предпринимателей, которые бесплатно размещают переселенцев. Правила определяет постановление Кабмина №616.

Выплата покрывает стоимость коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм, а также расходы на сжиженный газ, твёрдое и жидкое печное бытовое топливо. Деньги получают не сами ВПЛ, а юридические лица и ФОП, которые предоставили им бесплатное жильё.

Компенсацию назначают на шесть месяцев с месяца подачи заявления. Когда этот срок завершается, Пенсионный фонд проверяет право на выплату и при наличии оснований назначает её ещё на полгода.

Что изменилось после обновления правительственных правил

В июне 2026 года Кабмин постановлением №715 обновил механизм. Срок временной компенсации для случаев, когда у ВПЛ нет хотя бы одного необходимого документа, увеличили с двух до трёх месяцев.

Также расширили перечень документов, которыми подтверждается уничтожение жилья. Теперь учитываются, в частности, акты дистанционного обследования уничтоженного объекта недвижимости.

Кому могут отказать в компенсации

Выплату не назначают, если ВПЛ по другому адресу уже получает компенсацию по другой государственной программе, субсидию или льготу на жилищно-коммунальные услуги либо государственную субсидию на аренду жилья по программе постановления №1225.

Основанием для отказа также является пребывание переселенца за границей более 30 календарных дней подряд, фактическое непроживание по заявленному адресу в течение такого же срока либо недостоверные сведения в заявлении, которые влияют на право на выплату или её размер.

Как подать заявку на компенсацию

Заявление подают онлайн через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или другого средства электронной идентификации.

После изменений в электронном кабинете должна отображаться информация о назначении компенсации, перечень ВПЛ, за которых она начислена, расчёт суммы, а также начисленные и выплаченные средства. В случае отказа там будут указывать его причину.

Жилищные программы для переселенцев: что ещё готовят

Отдельно правительство работает над созданием «единого жилищного окна» для ВПЛ. Оно должно позволить переселенцу один раз обратиться к государству и получить перечень всех доступных вариантов жилищной поддержки — частная аренда, социальное арендное жильё, компенсация за разрушенное жильё. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил министерствам подготовить пакет решений и финансовый расчёт.

Власти также систематизируют данные о местах временного проживания ВПЛ — сейчас их насчитывается 78 тысяч. Проверят, сколько из них реально доступны и пригодны для проживания семей, в частности маломобильных людей.

В сентябре Верховная Рада приняла закон №15579, который расширяет использование государственного и коммунального имущества для проживания переселенцев. До 1 января 2028 года приостанавливается норма, исключавшая аренду жилья государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин.

В проекте государственного бюджета на 2027 год правительство заложило увеличение финансирования социальных программ, поддержки ВПЛ и жилищных программ, однако конкретные суммы ещё должна утвердить Верховная Рада.

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