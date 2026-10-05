З 1 жовтня 2026 року держава продовжує компенсувати комунальні витрати тим, хто безоплатно прихистив переселенців, — а ВПО отримали ширший доступ до житлових програм. Розповідаємо, хто отримає гроші та як подати заявку.

Безкоштовне житло та компенсації для ВПО у жовтні 2026 року запрацювали за оновленими правилами — держава продовжує виплачувати компенсацію тим, хто безоплатно прихистив переселенців, а самі ВПО отримали ширший доступ до житлових програм.

Як зібрали Факти ICTV, з 1 жовтня для внутрішньо переміщених осіб діють оновлені правила виплат, компенсацій та житлової підтримки. Частина змін торкнулася оренди, тимчасового проживання і доступу до нових програм.

Компенсація за розміщення ВПО: хто отримує гроші

Державна компенсація витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії продовжує діяти для установ, підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, які безоплатно розміщують переселенців. Правила визначає постанова Кабміну №616.

Виплата покриває вартість комунальних послуг у межах установлених соціальних норм, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо. Гроші отримують не самі ВПО, а юридичні особи та ФОПи, які надали їм безоплатне житло.

Компенсацію призначають на шість місяців із місяця подання заяви. Коли цей строк завершується, Пенсійний фонд перевіряє право на виплату й за наявності підстав призначає її ще на пів року.

Що змінилося після оновлення урядових правил

У червні 2026 року Кабмін постановою №715 оновив механізм. Строк тимчасової компенсації для випадків, коли у ВПО немає хоча б одного необхідного документа, збільшили з двох до трьох місяців.

Також розширили перелік документів, якими підтверджують знищення житла. Тепер враховуються, зокрема, акти дистанційного обстеження знищеного об'єкта нерухомості.

Кому можуть відмовити у компенсації

Виплату не призначають, якщо ВПО за іншою адресою вже отримує компенсацію за іншою державною програмою, субсидію чи пільгу на житлово-комунальні послуги або державну субсидію на оренду житла за програмою постанови №1225.

Підставою для відмови також є перебування переселенця за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, фактичне непроживання за заявленою адресою протягом такого самого строку або недостовірні відомості у заяві, які впливають на право на виплату чи її розмір.

Як подати заявку на компенсацію

Заяву подають онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або іншого засобу електронної ідентифікації.

Після змін в електронному кабінеті має відображатися інформація про призначення компенсації, перелік ВПО, за яких її нараховано, розрахунок суми, а також нараховані та виплачені кошти. У разі відмови там зазначатимуть її причину.

Житлові програми для переселенців: що ще готують

Окремо уряд працює над створенням «єдиного житлового вікна» для ВПО. Воно має дозволити переселенцю один раз звернутися до держави й отримати перелік усіх доступних варіантів житлової підтримки — приватна оренда, соціальне орендне житло, компенсація за зруйноване житло. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам підготувати пакет рішень і фінансовий розрахунок.

Влада також систематизує дані про місця тимчасового проживання ВПО — наразі їх налічується 78 тисяч. Перевірять, скільки з них реально доступні та придатні для проживання родин, зокрема маломобільних людей.

У вересні Верховна Рада ухвалила закон №15579, який розширює використання державного та комунального майна для проживання переселенців. До 1 січня 2028 року призупиняється норма, що виключала оренду житла державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд заклав збільшення фінансування соціальних програм, підтримки ВПО та житлових програм, однак конкретні суми ще має ухвалити Верховна Рада.

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