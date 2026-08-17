Виконком Ковельської міської ради скоригував тарифи на вивезення сміття, які почнуть діяти з 1 вересня. За кубометр змішаних побутових відходів доведеться платити 276,78 грн, а великогабаритних — 436,66 грн з ПДВ.

Комунальні тарифи у Волинській області продовжують переглядати — цього разу нові ціни на послугу з управління відходами встановили у Ковельській громаді. З 1 вересня 2026 року мешканці платитимуть за вивезення сміття більше.

Виконавчий комітет Ковельської міської ради рішенням від 13 серпня № 287 скоригував тарифи на послугу з управління відходами, яку надає Ремонтне житлово-комунальне підприємство № 1. Як повідомляє «Волинь Online» з посиланням на сайт міськради, зміни пов'язані з необхідністю привести тарифи до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Найбільше на вартість послуги вплинуло подорожчання пального. Відтак із 1 вересня тарифи становитимуть:

змішані побутові відходи — 276,78 грн за 1 куб. м з ПДВ (збирання — 76,88 грн, перевезення — 199,90 грн);

великогабаритні відходи — 436,66 грн за 1 куб. м з ПДВ (збирання — 120,05 грн, перевезення — 316,61 грн).

Нові тарифи діятимуть до 28 лютого 2027 року. У міськраді зазначають, що протягом цього періоду ціни можуть ще коригуватися, якщо зміняться складові витрат. При цьому чинні тарифи залишатимуться у силі до затвердження нових.

Що варто знати мешканцям

Оплата за вивезення сміття нараховується за фактичний обсяг утворених відходів — за кожен кубічний метр. Для більшості домогосподарств основною статтею витрат будуть саме змішані побутові відходи (276,78 грн за кубометр), тоді як тариф на великогабаритні відходи (436,66 грн за кубометр) застосовуватиметься до старої техніки, меблів та інших об'ємних речей.

Рішення виконкому вже набуло чинності, тож нові розцінки почнуть застосовувати в платіжках за вересень. Детальну інформацію щодо нарахувань можна уточнити в Ремонтному житлово-комунальному підприємстві № 1 або у Ковельській міській раді.

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