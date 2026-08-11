За понад чотири роки повномасштабної війни Волинь залишається одним із ключових логістичних хабів для гуманітарних вантажів з-за кордону — обсяги допомоги зросли майже в півтора раза, а структура поставок зазнала кардинальних змін.

На тлі відключень світла у Волинській області гуманітарна допомога для регіону набуває нового значення — за роки війни через область пройшли сотні тисяч тонн вантажів, а система постачання еволюціонувала від стихійних невеликих партій до централізованих логістичних операцій.

Від початку повномасштабного вторгнення Волинь стала одним із головних коридорів надходження гуманітарної допомоги в Україну. Через пункти пропуску «Ягодин» та «Устилуг» везли продукти, ліки, одяг, засоби гігієни, генератори та автомобілі. Частину вантажів залишали в області, решта прямувала далі — до Києва, Харкова, Запоріжжя, Полтави, Сум та Житомира.

Як повідомляє Суспільне, за даними Волинської митниці, лише у 2022 році через область ввезли 304,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Найбільший сплеск припав саме на перший рік великої війни — тоді світ масово відгукнувся на потреби України.

Від продуктів — до генераторів і позашляховиків

Структура гуманітарних вантажів суттєво змінилася. У перші місяці війни переважали продукти харчування, текстиль, медикаменти та предмети побуту. Після масованих атак Росії на українську енергетику різко зросла потреба в електрогенерувальному обладнанні — генератори стали одним із найзатребуваніших видів допомоги.

Значну частину вантажів нині становлять транспортні засоби — переважно автомобілі підвищеної прохідності для потреб військових. Також стабільно високим залишається обсяг виробів медичного призначення, розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Централізація замість стихійності

Загалом через волинські пункти пропуску за 125 680 митними деклараціями в Україну надійшло близько 478 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Кількість декларацій скоротилася порівняно з 2022 роком, однак обсяги — зросли. Це свідчить про те, що логістика стала більш централізованою: замість численних дрібних партій тепер формують великі вантажі, що економічно вигідніше з огляду на ціни на пальне.

«Ми розуміємо, що з часом зусилля донорів теж вичерпуються. Але нам допомагають», — зазначила Валентина Черниш. Основним логістичним шляхом залишається Польща, де за роки війни сформували систему гуманітарних хабів, через які допомогу збирають з усього світу.

Суворіший облік: автоматизована система з 2024 року

З 1 квітня 2024 року гуманітарну допомогу оформлюють в автоматизованій системі. Декларативний принцип замінили на більш контрольований — це пов'язано з виявленими випадками зловживань. Митники перевіряють відповідність даних у декларації фактичному вмісту вантажу та стежать за термінами придатності продуктів харчування й медичних виробів.

На відміну від перших місяців війни, коли гуманітарні вантажі оформлювали позачергово через величезний потік, нині черг на оформлення немає — система працює в штатному режимі.

Як допомогу отримують на місцях

Начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан розповіла, що пік гуманітарної допомоги для Луцької громади припав на 2022 рік. Тоді працівники управління обслуговували понад 200–300 людей щодня. У 2023 році допомога продовжувала надходити, але у 2024-му її стало помітно менше — зменшилася і кількість внутрішньопереміщених осіб в області.

У 2026 році управління на постійній основі отримує гуманітарну допомогу від благодійної організації «Дитяча місія Україна» — одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, посуд, дитячі та розвивальні іграшки. Також триває співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Литви, які підтримують проєкти для дітей.

Червоний Хрест: понад 816 тонн вантажу

Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України від початку повномасштабної війни отримала понад 816 тонн гуманітарного вантажу від німецького та польського Червоного Хреста. Для приймання та зберігання облаштували склади у Ковелі, Любомлі та Ківерцях. До доставки залучали волонтерів, а для відправлення допомоги в інші регіони домовлялися з «Укрзалізницею» про виділення вагонів.

Голова обласної організації Валентина Пришко пригадує: спочатку це були нерегулярні поставки — найбільше потребували медичних аптечок, засобів для бомбосховищ, продуктів харчування та медикаментів. З часом система набула стабільності, хоча ресурс міжнародних донорів поступово скорочується.

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