Внаслідок авіаударів по Херсону у місті спостерігаються масштабні перебої з електро- та водопостачанням.

Увечері 10 серпня російські війська здійснили чергову авіаційну атаку на Херсон. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, удару завдали по об'єктах критичної інфраструктури громади.

В ОВА наголосили, що ворог вкотре цинічно атакував цивільну інфраструктуру міста. Унаслідок авіаударів у Херсоні виникли серйозні проблеми з комунальними послугами.

Яка ситуація з водою та світлом

Через пошкодження критичної інфраструктури в місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням. За попередньою інформацією, без світла та води залишилася значна частина житлових масивів Херсона.

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. В адміністрації запевнили, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії та води.

Що робити мешканцям

Жителів Херсона закликають зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями Херсонської ОВА щодо відновлення комунальних послуг. Про точні терміни відновлення водопостачання та електропостачання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Херсон регулярно зазнає атак з боку російських військ, які систематично б'ють по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Попри постійну небезпеку, комунальники та енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі.