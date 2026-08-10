За час повномасштабної війни найдешевші тарифи українських мобільних операторів зросли в кілька разів — абоненти платять удвічі-втричі більше, ніж на початку 2022 року, хоча якість зв'язку, за їхніми словами, помітно не покращилася.

Поки мобільні оператори попереджають про шахрайські схеми, вартість їхніх послуг для мільйонів абонентів злетіла до рекордних позначок. Як повідомляє OBOZ.UA, станом на серпень найдешевші тарифи "Київстар", Vodafone та lifecell коштують у два-три рази дорожче, ніж на початку 2022 року.

Усереднений український абонент сьогодні віддає за базовий пакет послуг суму, яка ще кілька років тому здавалася б абсурдною. І це при тому, що якість зв'язку — особливо під час блекаутів — залишає бажати кращого.

Як змінилися тарифи: від 135 до 370 грн

У кінці 2021 року найдешевший тариф передоплати "Київстар" коштував 135 гривень на чотири тижні. Зараз мінімальний пакет оператора стартує від 370 гривень на місяць — зростання майже втричі. Наповнення пакета при цьому теж змінилося: обсяг мобільного інтернету зріс із 15 ГБ до 40 ГБ, кількість SMS — зі 100 до 300, а от хвилини на дзвінки в інші мережі скоротилися з 600 до 300.

У Vodafone схожа динаміка: до війни один із найдешевших тарифів коштував 110–125 грн на місяць. Нині ж абонент, який хоче підключити найдоступніший пакет, має викласти 280 грн за чотири тижні — більш ніж удвічі дорожче. lifecell теж не відстає: мінімальний тариф зріс зі 125 грн/місяць (весна 2022-го) до 270 грн за чотири тижні.

Що кажуть оператори

У lifecell пояснюють: рішення про перегляд цін завжди ухвалюють з урахуванням економічної ситуації та потреб мережі. "Кошти спрямовують на модернізацію та відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, а також на підвищення енергостійкості мереж", — зазначили в компанії. "Київстар" та Vodafone на запит видання не відповіли.

Телеком-аналітик Олександр Глущенко визнає: оператори просто не встигають одночасно перебудовувати десятки тисяч базових станцій під нові реалії. "Вони не будувались, не проєктувалися під те, що на них мають бути акумулятори на енну кількість годин", — констатує фахівець. За його словами, для більшості користувачів голосовий зв'язок сьогодні вже артефакт — люди купують передусім доступ до інтернету через телефон.

Абоненти скаржаться і судяться

Найбільше обурення в користувачів викликає навіть не саме подорожчання, а те, як непомітно воно відбувається. Чимало абонентів дізнаються про нову ціну лише після списання коштів, коли старий договір уже фактично не діє. Показовим став судовий позов клієнта "Київстар", який зажадав 5 мільйонів гривень моральної компенсації через зміну тарифу без попередження — справу розглядав Дніпровський апеляційний суд.

Інша абонентка після того, як її тариф зріс зі 175 до 320 гривень без жодного попередження, просто вирішила перейти до іншого оператора. У компанії тоді ситуацію прокоментували, але клієнтку це не переконало залишитися.

Як заощадити на мобільному зв'язку

Якщо ваш тариф теж відчутно подорожчав, варто перевірити актуальні пропозиції всіх трьох операторів. Найдешевші пакети зараз: "Київстар" — від 370 грн/місяць (40 ГБ, 300 хв), Vodafone — від 280 грн/4 тижні, lifecell — від 270 грн/4 тижні. Якщо ви переважно користуєтеся месенджерами, а не дзвінками, є сенс придивитися до пакетів із меншим обсягом хвилин — вони можуть бути дешевшими. Також варто регулярно перевіряти в застосунку оператора, чи не з'явилися нові, вигідніші тарифи — компанії час від часу оновлюють лінійку.

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