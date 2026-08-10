У жовтні для частини українців зміниться тариф на електроенергію — замість 4,32 грн за кіловат-годину вони платитимуть лише 2,64 грн. Розповідаємо, кого торкнеться знижка та як ще можна заощадити на світлі.

Відключення світла у Київській області тривають за графіками, однак уже з жовтня для частини споживачів з'явиться приємна новина — тариф на електроенергію для них стане суттєво нижчим. І хоча уряд пообіцяв не чіпати загальний тариф для населення щонайменше до кінця жовтня, для однієї категорії українців вартість кіловат-години з 1 жовтня все ж зміниться.

Ідеться про домогосподарства, які опалюють житло електроенергією. Важливий нюанс: знижка стосується лише осель, що спроєктовані під електроопалення, а не тих, хто просто «догріває» кімнати електрокалориферами. Для таких споживачів на період опалювального сезону — з 1 жовтня до 30 квітня — діє пільговий тариф.

Скільки платитимуть власники електроопалення

Упродовж опалювального сезону домогосподарства з електроопаленням сплачуватимуть 2,64 грн за кіловат-годину — тоді як решта населення продовжить платити 4,32 грн. Однак пільгова ціна поширюється лише на перші 2000 кВт-год місячного споживання. Усе, що вище цього ліміту, оплачується за повним тарифом — 4,32 грн.

Як повідомляє today.ua, урядова обіцянка не підвищувати тариф на світло для населення діє до кінця жовтня 2026 року. Водночас у Меморандумі з МВФ зафіксовано, що комунальні тарифи поступово приводитимуться до ринкових показників. Деякі з них — зокрема на воду — уже зросли. Тариф на електроенергію не підпадає під мораторій, тож теоретично його можуть переглянути й раніше.

Нічний тариф: як платити вдвічі менше

Заощадити на електроенергії можуть усі українці — для цього достатньо встановити двозонний лічильник. У нічний час — з 23:00 до 07:00 — кіловат-година коштуватиме 2,16 грн, що вдвічі дешевше за стандартний тариф. Натомість денне споживання (з 07:00 до 23:00) залишається на рівні 4,32 грн.

За приблизними підрахунками, встановлення такого лічильника окупається домогосподарству трохи більше ніж за два роки. Тож для родин, які активно користуються електроенергією вночі — наприклад, вмикають бойлер, пральну машину чи обігрівач, — перехід на двозонний облік справді вигідний.

Як перейти на двозонний тариф

Для встановлення двозонного лічильника потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу (обленерго). Алгоритм дій:

подати заявку на заміну лічильника у найближчому центрі обслуговування обленерго;

придбати двозонний прилад обліку (або замовити через оператора);

після встановлення та опломбування укласти договір про перехід на диференційований тариф.

Вартість самого лічильника — від 1500 до 3500 грн залежно від моделі, плюс послуги зі встановлення. Термін розгляду заявки — до 30 днів.

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