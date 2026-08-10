У Вінниці 11 серпня розпочнеться планове відключення гарячої води — без водопостачання залишаться десятки будинків у кількох районах міста. Комунальники попередили про 34-годинну перерву.

Відключення води у Вінниці цього літа стали регулярними — 11 серпня розпочнеться нове планове припинення гарячого водопостачання, яке триватиме до 34 годин. Як повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, причиною є ремонтні роботи на тепломережі.

Гарячу воду перекриють 11 серпня о 8:00 ранку, а відновлять подачу лише 12 серпня о 18:00. Таким чином мешканцям кількох мікрорайонів Вінниці доведеться обходитися без гарячого водопостачання понад добу.

Комунальне підприємство оприлюднило повний перелік адрес, яких торкнеться відключення. До списку потрапили будинки на восьми вулицях та проспектах міста:

Адреси, де не буде гарячої води 11-12 серпня

вул. 600-річчя, 10, 30;

просп. Космонавтів, 3, 4, 5;

вул. В. Порика, 14, 16, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47;

вул. Келецька — понад 30 будинків (від №81 до №136);

просп. Юності, 10, 16, 30, 20/73, 22, 32, 44, 46/28;

вул. А. Первозванного — 15 адрес (№30-80);

вул. М. Ващука — 20 будинків (№3-41);

вул. Політехнічна, 9-А, 10, 14, 16;

вул. Стельмаха — понад 25 адрес (№1-53А).

Найбільше відключення зачепить мешканців вулиці Келецької — загалом там без гарячої води залишаться майже 40 будинків. Також масштабні обмеження торкнуться вулиць Стельмаха та Ващука.

Як підготуватися до відключення

Комунальники звертаються до вінничан із кількома рекомендаціями. Передусім варто заздалегідь запастися гарячою водою для побутових потреб — набрати її в ємності до 8:00 ранку 11 серпня. Також підприємство просить утриматися від масового використання бойлерів та інших водонагрівальних приладів у пікові години навантаження на електромережу, щоб уникнути додаткових знеструмлень.

У разі зміни графіка робіт комунальники обіцяють оперативно повідомити про це на офіційних ресурсах підприємства. Після завершення ремонту подачу гарячої води обіцяють відновити у повному обсязі.

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