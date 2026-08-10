Івано-Франківська ОДА попередила мешканців області про нову хвилю шахрайства у соцмережах: зловмисники розсилають неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсій, щоб виманити особисті дані.

Безпека мешканців Івано-Франківщини залишається пріоритетом обласної влади — цього разу йдеться про кіберзагрози: в області активізувалися шахраї, які через соціальні мережі та месенджери намагаються ошукати довірливих громадян, поширюючи фейкову інформацію про пенсійні виплати.

Як повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, зловмисники розповсюджують у Telegram, Viber та Facebook публікації про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. У цих повідомленнях містяться посилання на фішингові сайти, що маскуються під офіційні державні портали.

Схема шахраїв виглядає так: людина отримує повідомлення про «підвищення пенсії» або «перерахунок виплат за новими правилами», переходить за посиланням, де їй пропонують ввести особисті дані — номер паспорта, ідентифікаційний код, дані банківської картки. Після цього шахраї отримують доступ до акаунтів жертви та можуть викрасти гроші з рахунків.

В ОДА наголошують: жодних нових правил нарахування пенсій наразі не запроваджено. Уся офіційна інформація про пенсійні виплати публікується виключно на сайті Пенсійного фонду України (pfu.gov.ua) та на офіційних ресурсах державних органів.

Як не стати жертвою шахраїв

Фахівці з кібербезпеки радять дотримуватися кількох простих правил, щоб уберегти свої дані та гроші:

Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо повідомлення надійшло від знайомої людини.

Перевіряйте інформацію про пенсійні виплати лише на офіційному сайті Пенсійного фонду — pfu.gov.ua.

Уважно перевіряйте адресу сайту: шахраї часто використовують домени, схожі на офіційні, але з незначними відмінностями (зайві літери, інша доменна зона).

Ніколи не повідомляйте нікому свої паролі, CVV-коди, PIN-коди та інші конфіденційні дані.

У разі отримання підозрілого повідомлення — одразу звертайтеся до кіберполіції за номером 0-800-505-170.

В Івано-Франківській ОДА закликають мешканців області бути пильними та попереджати про такі схеми своїх родичів, особливо людей старшого віку, які найчастіше стають жертвами подібних шахрайських схем.

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