Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Львові та Івано-Франківську, можуть безкоштовно отримувати продуктові набори раз на місяць — реєстрація вже стартувала.

Гуманітарна підтримка переселенців у Львівській області розширюється — цього разу внутрішньо переміщені особи, які проживають у Львові та Івано-Франківську, можуть отримати безкоштовні продуктові набори від Спільноти святого Егідія.

Як повідомляє socportal.info із посиланням на газету «На пенсії», онлайн-реєстрація на отримання гуманітарної допомоги стартувала 5 серпня о 12:00. Продуктові набори видаватимуть один раз на місяць — і йдеться не про разову акцію, а про регулярну підтримку.

Хто може отримати допомогу

Програма орієнтована виключно на внутрішньо переміщених осіб, які наразі мешкають у Львові або Івано-Франківську. Жодних додаткових обмежень за віком, складом сім'ї чи рівнем доходу не встановлено — достатньо підтвердити статус ВПО.

Спільнота святого Егідія — міжнародна благодійна організація, яка вже не перший рік діє в Україні, допомагаючи переселенцям, людям похилого віку та малозабезпеченим родинам.

Як зареєструватися

Реєстрація відбувається виключно онлайн через офіційні Telegram-канали Спільноти святого Егідія. Форми для подання заявки публікують окремо для кожного міста:

для Львова — в окремому Telegram-каналі спільноти;

для Івано-Франківська — також у власному каналі.

Організатори радять уважно стежити за повідомленнями в цих каналах: саме там з'являтимуться посилання на реєстраційні форми, інформація про можливі зміни в умовах та додаткові оголошення. Реєстрація відкривається поступово, тож варто не зволікати.

Де видаватимуть продуктові набори

Після успішної реєстрації отримати допомогу можна буде за такими адресами:

Івано-Франківськ — вулиця Коновальця, 7В;

— вулиця Коновальця, 7В; Львів — вулиця Миколи Коперника, 11.

Які документи потрібно мати

Під час отримання набору необхідно пред'явити оригінали документів усіх членів сім'ї. Ось повний перелік:

паспорт громадянина України (або свідоцтво про народження для дітей);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

довідку внутрішньо переміщеної особи.

Без довідки ВПО отримати набір неможливо — це головний документ, що підтверджує право на участь у програмі. Якщо довідку ще не оформлено, варто звернутися до найближчого ЦНАПу або управління соціального захисту.

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