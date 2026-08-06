Графіки відключення світла в Київській області на 7 серпня мають виключно профілактичний характер.

Графіки відключення світла у Київській області на 7 серпня триатимуть через планові роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Жителів Київської області попередили про графіки відключення світла у Київській області на 7 серпня. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Без світла на кілька годин залишаться мешканці Переяславської громади та низки населених пунктів області.

Найдовші знеструмлення заплановані у селі Личанка, де електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Відключення охоплять десятки житлових будинків на вулицях:

Баштанна — 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23А, 23Б, 26, 100, 101

Господарська — 1

Квітнева — :0019, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 5005, 51, 51-Б, 60А, 67

Козацька — 4, 16, 30, 62

Кооперативна — 1, 2, 4, 5, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46

Миру — 2А, 4, 8, 9, 17, 20, 22А, 26, 26Г

Молодіжна — 4, 7, 12

Нова — 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17/1, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/2, 29А, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Покровська — :5053, :5088, 1А, 1Б, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 25А, 27, 34

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/2, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45А, 46, 46/2, 48, 49, 50, 50/5, 52, 52/1, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71А, 72, 74, 77

Проектна — 15, 17

Центральна — :0118, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35-Б, 35-Е, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41-А, 42, 43-А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70

Шевченка — 1, 3, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/2, 57, 58, 59, 59А, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 7-Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19А

пров. Покровський — 22

пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 6, 7

З 08:30–20:30 години у селі Вовчкові тимчасово знеструмлять будинки на вулицях:

Космонавтів — 39

Лісова — 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Лугова — 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38

Молодіжна — 5

Переяславська — 2, 14, 18, 20, 22

Поліська — 1, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Українки Лесі — 1, 2В, 10, 39

У Гайшині відключення з 08:30–20:30 години торкнуться споживачів на вулицях:

Гайова — 47

Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Переяслівська — 19, 35

Покровська — 4, 10, 12, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29-Б

Покровського — 17

Польова — 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 66А, 68, 70

Садова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Стаднійчука Івана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47

Шевченка Тараса — 1

Одні з наймасштабніших робіт заплановані у Гланишеві з 08:30–20:30 години. Тут електроенергію тимчасово вимкнуть на десятках вулиць:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11

Будівельна — 1, 3, 4, 9

Весняна — 1, 2А, 3, 8, 83 (ТП-793)

Вишнева — 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42

Довга Гребля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Клевинська — 1, 4, 6, 12, 15

Лісова — 4, 12

Молодіжна — 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17

Набережна — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Олени Хобти — 1, 2, 3, 4, 6, 8

Перемоги — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Покровська — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 11, 14, 14/3, 14/8, 14А, 14А/6, 15, 16, 17, 18, 19, 20-В, 21, 22, 23, 24А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 94/2, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 195

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

Польова — 1, 5

Садова — 1, 2, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34

Старо-Рудня — 1, 1-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Трубіжська — 5

Урицького — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Чигиринська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Чорнобаївська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Шевченка Тараса — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65

пров. Хлібний — 1.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

Джерело: Переяславська територіальна громада.

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