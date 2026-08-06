У ніч на 5 серпня російські ракети завдали удару по складських приміщеннях у передмісті Києва. Знищено близько 100 тисяч квадратних метрів логістичних центрів — під ударом опинилися найбільші торговельні мережі країни.

Ціни в Київській області стрімко зростають одразу за кількома напрямками — тепер до подорожчання проїзду додається ще й загроза дефіциту продуктів через масштабний ракетний удар по складах. У ніч на 5 серпня 2026 року російські війська завдали потужного удару по пригородах столиці, внаслідок чого було знищено близько 100 тисяч квадратних метрів складських приміщень.

Як повідомляє Інформатор, під ударом опинилися розподільчі центри найбільших українських ритейлерів — "Епіцентру", Rozetka, "Сільпо" та інших мереж. Саме через ці склади забезпечувалися товарами магазини не лише Києва, а й усієї області.

Логістичний колапс: товари повезуть за сотні кілометрів

Масштаби руйнувань змушують торговельні мережі терміново перебудовувати всю систему постачання. Відтепер продукти та товари доведеться везти до столичних магазинів із регіональних логістичних центрів, розташованих за 100 і більше кілометрів від Києва. Це означає додаткові витрати на пальне — яке й без того різко подорожчало — та набір нових водіїв, яких на ринку катастрофічно не вистачає.

"Якщо компанія захоче зараз орендувати окремий склад площею 10 тисяч квадратних метрів, вона просто не зможе цього зробити. На ринку зараз немає окремих складських блоків, лише невеликі майданчики в основних орендарів", — пояснив директор департаменту ринків капіталу Expandia Ярослав Горбушко.

Дефіцит складів і тиск бізнесу зі сходу

За даними фахівців, лише один цей удар вивів із ладу щонайменше 100 тисяч "квадратів" складських приміщень. А з початку року по серпень росіяни знищили близько 160 тисяч квадратних метрів складів у передмісті Києва. Ситуацію погіршує безперервний потік бізнесу зі сходу та півдня України, який тікає від війни до столичного регіону й потребує нових площ.

До того ж російські обстріли останнім часом цілеспрямовано нищили виробничі майданчики в Києві, які часто використовувалися під склади. У двохтисячних роках більшість столичних заводів здавали свої величезні площі в оренду під невелике виробництво та логістику. Тепер значна частина цих приміщень зруйнована, а орендарі кинулися шукати вільні площі — яких майже не залишилося.

Що буде з цінами на продукти

Теоретично і "Сільпо", й інші великі мережі можуть отримати земельні ділянки від місцевої влади й почати будівництво нових логістичних центрів. Але на це підуть довгі місяці. Тому неофіційно представники торговельних мереж визнають: єдиний спосіб не зірвати роботу столичних магазинів — завозити товари з регіональних розподільчих центрів.

Усі ці додаткові логістичні витрати — пальне, зарплати водіям, амортизація транспорту — рано чи пізно доведеться включати в кінцеву ціну товару. На який саме відсоток це підвищить цінники, експерти аграрного ринку поки не підрахували, однак сам факт подорожчання сумнівів не викликає.

Як підготуватися до зростання цін

Споживачам варто бути готовими до того, що в найближчі тижні асортимент у великих мережах може тимчасово звузитися, а ціни на окремі категорії товарів — поповзти вгору. Найбільше це торкнеться продуктів із тривалим терміном зберігання, побутової хімії та великогабаритних товарів, які потребують значних складських площ.

Крім того, внаслідок нічної атаки в Києві спалахнули пожежі на складах Rozetka, у магазинах "Епіцентр" і "Новус", а в Голосіївському районі сталася витік аміаку. Через масштабні пожежі якість повітря в усіх районах столиці 5 серпня критично погіршилася — найгірша ситуація склалася в Оболонському та Святошинському районах.

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