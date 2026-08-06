В ночь на 5 августа российские ракеты нанесли удар по складским помещениям в пригороде Киева. Уничтожено около 100 тысяч квадратных метров логистических центров — под ударом оказались крупнейшие торговые сети страны.

Цены в Киевской области стремительно растут сразу по нескольким направлениям — теперь к подорожанию проезда добавляется еще и угроза дефицита продуктов из-за масштабного ракетного удара по складам. В ночь на 5 августа 2026 года российские войска нанесли мощный удар по пригородам столицы, в результате чего было уничтожено около 100 тысяч квадратных метров складских помещений.

Как сообщает Информатор, под ударом оказались распределительные центры крупнейших украинских ритейлеров — "Эпицентра", Rozetka, "Сильпо" и других сетей. Именно через эти склады обеспечивались товарами магазины не только Киева, но и всей области.

Логистический коллапс: товары повезут за сотни километров

Масштабы разрушений заставляют торговые сети срочно перестраивать всю систему снабжения. Теперь продукты и товары придется везти в столичные магазины из региональных логистических центров, расположенных в 100 и более километрах от Киева. Это означает дополнительные расходы на топливо — которое и без того резко подорожало — и наем новых водителей, которых на рынке катастрофически не хватает.

"Если компания захочет сейчас арендовать отдельный склад площадью 10 тысяч квадратных метров, она просто не сможет этого сделать. На рынке сейчас нет отдельных складских блоков, только небольшие площадки у основных арендаторов", — пояснил директор департамента рынков капитала Expandia Ярослав Горбушко.

Дефицит складов и давление бизнеса с востока

По данным специалистов, лишь один этот удар вывел из строя не менее 100 тысяч "квадратов" складских помещений. А с начала года по август россияне уничтожили около 160 тысяч квадратных метров складов в пригородах Киева. Ситуацию усугубляет непрерывный поток бизнеса с востока и юга Украины, бегущего от войны в столичный регион и нуждающегося в новых площадях.

К тому же российские обстрелы в последнее время целенаправленно уничтожали производственные площадки в Киеве, которые часто использовались под склады. В двухтысячных годах большинство столичных заводов сдавали свои огромные площади в аренду под небольшое производство и логистику. Теперь значительная часть этих помещений разрушена, а арендаторы бросились искать свободные площади — которых почти не осталось.

Что будет с ценами на продукты

Теоретически и "Сильпо", и другие крупные сети могут получить земельные участки от местных властей и начать строительство новых логистических центров. Но на это уйдут долгие месяцы. Поэтому неофициально представители торговых сетей признают: единственный способ не сорвать работу столичных магазинов — завозить товары из региональных распределительных центров.

Все эти дополнительные логистические расходы — топливо, зарплаты водителям, амортизация транспорта — рано или поздно придется включать в конечную цену товара. На какой именно процент это повысит ценники, эксперты аграрного рынка пока не подсчитали, однако сам факт подорожания сомнений не вызывает.

Как подготовиться к росту цен

Потребителям стоит быть готовыми к тому, что в ближайшие недели ассортимент в крупных сетях может временно сузиться, а цены на отдельные категории товаров — поползти вверх. Больше всего это коснется продуктов с длительным сроком хранения, бытовой химии и крупногабаритных товаров, требующих значительных складских площадей.

Кроме того, в результате ночной атаки в Киеве вспыхнули пожары на складах Rozetka, в магазинах "Эпицентр" и "Новус", а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака. Из-за масштабных пожаров качество воздуха во всех районах столицы 5 августа критически ухудшилось — худшая ситуация сложилась в Оболонском и Святошинском районах.

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