В Ровно с 1 августа заработала безналичная оплата проезда, а уже с 7 августа тарифы вырастут до 26 гривен. Горожане зарегистрировали петицию с требованием вернуть наличный расчет и жалуются на технические проблемы новой системы.

Новая система оплаты за проезд в Ровно заработала с 1 августа — теперь рассчитаться наличными в салоне автобуса или троллейбуса невозможно. Однако сочетание безналичной реформы с повышением тарифов вызвало волну недовольства среди горожан.

Как сообщает ОГО, с 1 августа пассажиры общественного транспорта Ровно обязаны пользоваться транспортной картой «Ровно», банковской картой, смартфоном с NFC или заранее приобретенным QR-билетом. Городские власти объясняют: новая система позволит точно учитывать пассажиропоток и сделает финансовые расчеты прозрачнее.

Однако уже через несколько дней после запуска исполком принял решение о повышении стоимости проезда — новые тарифы вступают в силу с 7 августа.

Какими будут новые тарифы

В троллейбусах стоимость проезда составит: 16 грн — транспортной картой, 17 грн — банковской картой или смартфоном, 18 грн — разовым QR-билетом.

В автобусах и маршрутках тарифы выше: 22 грн — транспортной картой, 24 грн — банковской картой, 26 грн — разовым QR-билетом. Для сравнения: до реформы наличный проезд в маршрутках стоил 15 грн.

Петиция: 182 подписи за возврат наличных

23 июля на сайте электронных петиций Ровенского горсовета зарегистрировали обращение с требованием пересмотреть решение о полном отказе от наличного расчета. По состоянию на 5 августа петиция собрала 182 подписи из необходимых 250.

Автор петиции подчеркивает: цифровизация — правильный шаг, но город не обеспечил достаточно удобных альтернатив. В документе перечислены сразу несколько проблем: оформление транспортных карт для льготников, возможные технические сбои валидаторов, трудности для пенсионеров, ветеранов, студентов, ВПЛ и гостей города, а также нехватка мест для приобретения разовых QR-билетов.

Автор просит власти разрешить льготный проезд по государственным удостоверениям без обязательной транспортной карты, оставить возможность наличной оплаты, расширить сеть продажи билетов и ввести длительный переходный период.

Валидаторы не работают, водители не знают: что пишут жители Ровно

В соцсетях горожане активно обсуждают первые дни работы электронного билета. Жительница Ровно Виктория Данилюк описала ситуацию, когда транспортная карта в маршрутке не сработала, а водитель даже не знал, что это за карта.

Другие пассажиры жалуются, что валидаторы местами спрятаны у водителя или не работают вообще. «Валидаторы должны быть в свободном доступе для пассажиров, а не так, что приходится каждый раз просить водителя», — написала Лена Романюк.

Отдельную волну возмущения вызвала ситуация с льготниками. «Больше всего возмущает ситуация с детьми погибших Героев. Когда ребенок забыл транспортную карту, водитель объявляет об этом на весь салон. Это прямое унижение человеческого достоинства», — отметила одна из пользовательниц.

Многие комментаторы связывают повышение тарифов с внедрением электронного билета и требуют объяснений: «За что такой тариф? Думаю, этот вопрос интересует 99 процентов пассажиров. Кто ответит?» — спрашивает Людмила Порадюк.

Что делать, если валидатор не работает

Если во время поездки валидатор не срабатывает — пассажирам советуют обратиться непосредственно к водителю. В случае, когда оплата не проходит из-за технического сбоя, водитель обязан обеспечить возможность проезда. Также можно позвонить на горячую линию городского совета Ровно по номеру 1553 для фиксации жалобы. Если же водитель отказывает в проезде несмотря на техническую неисправность — пассажиры могут подать письменную жалобу в управление транспорта Ровно через сайт горсовета или лично.

В то же время среди комментариев есть и те, кто поддерживает саму идею электронного билета, но подчеркивает: внедрять ее нужно только после полной готовности транспорта, оборудования и сервисов для пассажиров.

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