Национальный банк опроверг заявления о якобы обязательном указании налогового номера и полного номера карты в квитанциях за коммуналку. Рассказываем, какие данные на самом деле должны быть в платежных документах.

НБУ усилил контроль за платежными операциями украинцев — теперь регулятор разъяснил, какие персональные данные действительно обязательны в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, а какие — нет. Поводом стало заявление АО «Укрпочта» от 3 августа о якобы новых требованиях Нацбанка об обязательном указании налогового номера и полного номера платежной карты.

В НБУ назвали эту информацию не соответствующей действительности и предоставили официальное опровержение. Базовые требования к оформлению платежных документов действуют еще с 2022 года — после вступления в силу Закона Украины «О платежных услугах» и Инструкции №163.

Более того, изменения в Инструкцию №163, вступившие в силу в марте, не усилили, а наоборот — упростили порядок оформления документов при оплате коммунальных услуг. Никаких отдельных или «особых» требований для «Укрпочты» регулятор не устанавливал — правила едины для всех поставщиков платежных услуг, как банков, так и небанковских учреждений.

Какие данные на самом деле нужны в квитанции

Национальный банк разграничивает два типа документов: платежную инструкцию (для осуществления перевода) и собственно квитанцию (документ, подтверждающий выполнение операции). Для каждого из них действуют свои правила:

Наличный платеж — квитанция содержит только фамилию, имя и отчество плательщика. Никаких дополнительных персональных данных не требуется.

— квитанция содержит только фамилию, имя и отчество плательщика. Никаких дополнительных персональных данных не требуется. Безналичный платеж — персональные данные плательщика вообще не являются обязательными реквизитами квитанции. То есть указывать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или любые другие идентификаторы не нужно.

Отдельно регулятор подчеркнул: номер платежной карты в квитанции может указываться только в маскированном виде — часть цифр скрыта за символами. Такой подход соответствует международной практике защиты платежных данных, правилам международных платежных систем и требованиям стандарта PCI DSS. Утверждение об обязательности печати полного номера карты НБУ назвал противоречащим содержанию нормативно-правовых актов.

Что делать, если требуют лишние данные

Если при оплате коммунальных услуг в отделении или через терминал от вас требуют налоговый номер или полный номер карты — это не соответствует требованиям НБУ. Вы имеете право:

отказаться от предоставления лишних персональных данных, сославшись на официальную позицию Национального банка;

требовать квитанцию в электронной форме вместо бумажной — законодательство это позволяет;

обратиться с жалобой в НБУ, если поставщик платежных услуг нарушает ваши права как потребителя.

В связи с публичными заявлениями «Укрпочты» Национальный банк сообщил, что проведет проверку практики оформления документов этим поставщиком платежных услуг на предмет соответствия законодательству о защите прав потребителей.

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