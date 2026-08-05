В Виннице продолжается прием документов на денежную компенсацию за услуги водоснабжения и водоотведения. Выплаты покрывают 55% разницы между новыми и старыми тарифами, однако оформить их могут не все.

В Виннице стартовала муниципальная программа «Винничане важны», которая позволяет горожанам получить компенсацию за услуги водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ВИТА ТБ, инициативу ввели после изменения тарифов «Винницаоблводоканала», чтобы частично снизить финансовую нагрузку на домохозяйства.

Размер компенсации составляет 55% от разницы между новым и старым тарифами. Для домохозяйств с централизованным горячим водоснабжением сумма возмещения — 113,82 грн на одного человека. Для жилья без горячего водоснабжения компенсация выше — 149,56 грн ежемесячно.

Получить выплаты могут не все. Программа рассчитана исключительно на винничан, которые не получают государственных льгот и не пользуются жилищными субсидиями. Если семья уже получает субсидию на коммунальные услуги, компенсация за воду ей не предусмотрена.

Как оформить компенсацию

Для оформления выплат необходимо по предварительной записи обратиться в один из трех ЦНАПов Винницы — по адресам: улица Замостянская, улица Брацлавская или проспект Космонавтов.

Пакет документов включает:

паспорта и идентификационные коды всех зарегистрированных или фактически проживающих жителей;

«Единый счет» от расчетного центра;

реквизиты социального банковского счета или номер почтового отделения.

Внутренне перемещенные лица дополнительно должны предоставить справку ВПЛ и письменное согласие владельца жилья на получение компенсации.

Важно не медлить с подачей документов. Если обратиться в период с июля по сентябрь, компенсацию назначат ретроспективно — с июля. При оформлении в октябре или ноябре выплаты будут начисляться только с месяца подачи заявления, без перерасчета за предыдущие месяцы.

По состоянию на сегодня в ЦНАПах выдано более 17 тысяч талонов на предварительную запись. Почти 9 тысяч жителей Винницы уже подали документы для назначения компенсации. Многодетная семья Прокофьевых, воспитывающая троих детей, рассказала, что полученная сумма практически полностью покрывает их расходы на воду, позволяя направить средства на оплату других коммунальных услуг — газа и света.