В столичном общественном транспорте заработал новый пересадочный QR-билет, который позволяет пассажирам неограниченно пересаживаться между разными видами транспорта. Пользоваться им можно в течение 90 минут после первой валидации.

С августа в Киеве стал доступен пересадочный QR-билет для общественного транспорта. Об этом сообщили в приложении "Киев Цифровой". Новый тип билета позволяет совершать неограниченное количество пересадок между метро, автобусами, троллейбусами, трамваями и фуникулером в течение 90 минут.

Стоимость пересадочного билета составляет 60 гривен — это фиксированная цена без каких-либо скидок. Для сравнения: разовая поездка в коммунальном транспорте столицы с 15 июля стоит 30 грн. Поэтому если ваш маршрут предполагает хотя бы одну пересадку, новый билет уже оправдывает себя: две отдельные поездки обошлись бы в те же 60 грн, а вот три и больше — это уже чистая экономия.

Отсчет 90 минут начинается сразу после первого сканирования QR-кода на турникете метро или в валидаторе наземного транспорта. В течение этого времени пассажир может пересаживаться сколько угодно раз — главное каждый раз подтверждать проезд тем же QR-кодом. Сам билет хранится в приложении 15 дней после покупки, а таймер на 90 минут запускается только после первого использования — то есть приобрести его можно заранее.

Как приобрести пересадочный билет

Оформить билет можно двумя способами. Самый удобный — через приложение "Киев Цифровой": в разделе "QR-билеты" следует выбрать категорию "Городской транспорт", тип билета — "Пересадочный", указать нужное количество и оплатить. Также пересадочные билеты доступны в терминалах самообслуживания на станциях метро и остановках скоростного трамвая.

Сколько реально можно сэкономить

Представим обычный маршрут киевлянина: автобус до метро (30 грн) + метро (30 грн) + трамвай от станции (30 грн) — всего 90 грн. С пересадочным билетом эти же три поездки стоят 60 грн, то есть экономия составляет 30 грн ежедневно. За месяц (22 рабочих дня) это уже 660 грн. Даже для маршрута с одной пересадкой — метро + автобус — сэкономить не получится, но и переплаты не будет: 60 грн за билет против 60 грн за две разовые поездки.

В то же время стоит помнить: пересадочный билет является персональным — передать его другому человеку нельзя, поскольку он предназначен для многократного использования одним пассажиром в течение 90 минут. Кроме того, скидки, действующие для пополнения транспортных карт и приобретения проездных, на QR-билеты не распространяются — цена остается фиксированной.

Что делать при проверке

Если в салон заходит контролер, достаточно показать экран смартфона с использованным билетом. После сканирования система отобразит все валидации, совершенные в пределах 90-минутного периода. Никаких дополнительных подтверждений или бумажных чеков не требуется — все фиксируется в цифровом формате.

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