В августе стоимость проезда в большинстве столичных маршруток выросла сразу на 5 гривен — до 25 грн за поездку. Одновременно для коммунального транспорта Киева ввели пересадочный QR-билет за 60 гривен.

В августе пассажиров столичного общественного транспорта ожидали сразу два нововведения: перевозчики подняли цены в маршрутках, а для коммунального транспорта ввели новый тип билета. Изменения уже действуют и касаются сотен тысяч киевлян, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

Сколько теперь стоит проезд в маршрутках

С августа стоимость проезда в большинстве киевских маршруток выросла на 5 гривен — теперь одна поездка обходится в 25 гривен. Это уже второе повышение тарифов за 2026 год: в марте цена подскочила с 15 до 20 гривен, а теперь достигла 25 гривен. В целом за полгода проезд в маршрутках подорожал на 67%.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко объяснил: главные причины — рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, подорожание ремонтов, запчастей и технического обслуживания. Кроме того, из-за проблем с бронированием часть водителей отказывается выходить на маршруты — чтобы удержать персонал, приходится повышать зарплаты.

Впрочем, подорожание коснулось не всех. На некоторых коротких маршрутах — например, №240 и №241 в районе Лесного массива — проезд пока остается на уровне 20 гривен.

Новый QR-билет для метро, автобусов и трамваев

Одновременно с подорожанием маршруток в коммунальном транспорте столицы — метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере — заработал пересадочный QR-билет за 60 гривен. Он позволяет делать неограниченное количество пересадок в течение 90 минут с момента первой валидации.

Билет — персональный, передавать его другим нельзя. При каждой пересадке QR-код нужно сканировать повторно на турникете или валидаторе. Приобрести его можно в приложении «Киев Цифровой» в разделе «Приобрести QR-билет» → «Городской транспорт» → «Пересадочный», или в терминалах самообслуживания. После покупки билет хранится в приложении до 15 дней до момента активации.

Кому выгоден новый билет

Пересадочный билет за 60 гривен имеет смысл для тех, кто за одну поездку пользуется несколькими видами транспорта. Например, маршрут «метро + автобус» или «трамвай + троллейбус» с пересадками. Если же пассажир едет только одним видом транспорта без пересадок, выгоднее оплачивать разовую поездку.

Как сообщает видання LYBID34, тарифы пересмотрели с августа, и сейчас они уже действуют на большинстве маршрутов столицы.

Ранее портал Politeka сообщал, новая система оплаты за проезд в Ровно: с августа в городе ввели изменения.