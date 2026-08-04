Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции.

Новый график движения транспорта в Киеве начнет действовать с 1 по 24 августа в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Деревлянской, пишет Politeka.net.

Как сообщили в КП «Киевпасстранс», на период выполнения работ временно изменят маршруты троллейбусов №23, №28 и №31.

Ограничения продлятся почти весь август. Пассажирам советуют заранее проверять обновленные схемы, чтобы правильно планировать свои поездки и избегать лишних задержек.

По временной организации движения троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты до Воздухофлотского путепровода. Во время ремонта он будет работать под обозначением 23-Д.

Маршрут №28 соединит проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом и получил индекс 28-Д.

Троллейбус №31 также изменит направление. Он будет курсировать от улицы Милославской к Воздухофлотскому путепроводу под номером 31-Д.

В коммунальном предприятии отметили, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции на улице Деревлянской. После окончания работ общественный транспорт вернется в привычный режим.

Жителям столицы рекомендуют учесть временные корректировки при планировании ежедневных маршрутов. Это позволит быстрее добраться до нужного места и избежать неудобств в период проведения ремонта.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.