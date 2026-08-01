Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции.

Новый график движения транспорта в Киеве будет введен с 1 по 24 августа из-за реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской, пишет издание Politeka.net.

При выполнении работ изменят схемы курсирования троллейбусов №23, №28 и №31, сообщили в КП «Киевпасстранс».

Временные ограничения будут действовать почти в течение всего месяца. Коммунальное предприятие призывает пассажиров заранее проверять маршруты во избежание задержек и правильно планировать поездки.

Согласно обновленной схеме, троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты к Воздухофлотскому путепроводу. Для удобства это направление получило обозначение 23-Д .

Маршрут №28 временно соединит проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом и будет работать под номером 28-Д .

В то же время, троллейбус №31 будет ездить от улицы Милославской до Воздухофлотского путепровода. На период проведения ремонта он будет курсировать как 31-Д .

В КП "Киевпасстранс" отмечают, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции на улице Деревлянской. После окончания работ троллейбусы вернутся к привычным схемам.

Горожанам рекомендуют учесть временные изменения при планировании ежедневных поездок. Это поможет выбрать оптимальный маршрут и снизить время в пути в период проведения ремонтных работ.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

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