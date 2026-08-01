Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может стать реальностью уже в ближайшие недели, ведь для столицы прогнозируют изменение стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, пишет Politeka.net.

По предварительным оценкам новые расценки могут ввести с августа или 1 сентября. Сейчас жители платят 30,38 грн за кубометр: 16,16 грн составляет водоснабжение, еще 14,22 грн — водоотвод.

В то же время, утвержденный показатель уже составляет 63,79 гривны за кубометр. Именно такую ​​сумму Национальная комиссия согласовала еще в 2024 году. Ранее Киевводоканал предлагал установить еще более высокий уровень — 88,90 гривны.

Если решение вступит в силу, семья из трех может тратить на оплату воды примерно на 200–300 гривен больше ежемесячно. Окончательный размер зависит от фактического потребления.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве происходит одновременно с изменениями других общин страны. После передачи полномочий органам местного самоуправления многие города уже пересмотрели расценки или готовятся сделать это в ближайшее время.

Так, в Черновцах кубометр воды стоит 63,2 гривны, в Полтаве с августа планируется применять тариф 83,71 гривны, в Белой Церкви его могут увеличить до 95,10 гривны, а во Львове он составит 56,38 гривны.

Самые высокие показатели зафиксированы в Умани, где потребители платят 158,33 гривны за кубометр. В список населенных пунктов с высокими расценками также входят Бородянка, Обухов, Павлоград и Бердичев.

Специалисты объясняют пересмотр необходимостью покрытия реальных затрат предприятий. В Ассоциации городов Украины отмечают, что водоканалы долгое время работали по экономически необоснованным ценам, из-за чего накопили значительные долги, прежде всего, за электроэнергию.

Окончательное решение о введении новой стоимости в столице должно быть принято после завершения всех необходимых процедур и официального утверждения.

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