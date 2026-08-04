У серпні вартість проїзду в більшості столичних маршруток зросла одразу на 5 гривень — до 25 грн за поїздку. Одночасно для комунального транспорту Києва запровадили пересадковий QR-квиток за 60 гривень.

У серпні пасажирів столичного громадського транспорту чекали одразу два нововведення: перевізники підняли ціни в маршрутках, а для комунального транспорту запровадили новий тип квитка. Зміни вже діють і стосуються сотень тисяч киян, які щодня користуються громадським транспортом.

Скільки тепер коштує проїзд у маршрутках

З серпня вартість проїзду в більшості київських маршруток зросла на 5 гривень — тепер одна поїздка обходиться в 25 гривень. Це вже друге підвищення тарифів за 2026 рік: у березні ціна підскочила з 15 до 20 гривень, а тепер досягла 25 гривень. Загалом за пів року проїзд у маршрутках подорожчав на 67%.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко пояснив: головні причини — зростання цін на пальне та паливно-мастильні матеріали, подорожчання ремонтів, запчастин і технічного обслуговування. Крім того, через проблеми з бронюванням частина водіїв відмовляється виходити на маршрути — аби втримати персонал, доводиться підвищувати зарплати.

Втім, подорожчання торкнулося не всіх. На деяких коротких маршрутах — наприклад, №240 та №241 у районі Лісового масиву — проїзд поки що залишається на рівні 20 гривень.

Новий QR-квиток для метро, автобусів і трамваїв

Одночасно з подорожчанням маршруток у комунальному транспорті столиці — метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулері — запрацював пересадковий QR-квиток за 60 гривень. Він дає змогу робити необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин із моменту першої валідації.

Квиток — персональний, передавати його іншим не можна. При кожній пересадці QR-код потрібно сканувати повторно на турнікеті чи валідаторі. Придбати його можна в застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Придбати QR-квиток» → «Міський транспорт» → «Пересадковий», або в терміналах самообслуговування. Після купівлі квиток зберігається в застосунку до 15 днів до моменту активації.

Кому вигідний новий квиток

Пересадковий квиток за 60 гривень має сенс для тих, хто за одну поїздку користується кількома видами транспорту. Наприклад, маршрут «метро + автобус» або «трамвай + тролейбус» із пересадками. Якщо ж пасажир їде лише одним видом транспорту без пересадок, вигідніше оплачувати разову поїздку.

Як повідомляє видання LYBID34, тарифи переглянули з серпня, і наразі вони вже діють на більшості маршрутів столиці.

Раніше портал Politeka повідомляв, нова система оплати за проїзд у Рівному: з серпня у місті запровадили зміни.