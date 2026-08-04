Подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеним кроком для збереження безперебійної роботи маршрутів.

Подорожчання проїзду в Київській області офіційно набуло чинності у Білій Церкві, де виконавчий комітет затвердив нові тарифи для міського громадського транспорту, пише видання Politeka.net.

Відтепер одна поїздка автобусом коштує 25 гривень, а користування тролейбусом обійдеться пасажирам у 12 гривень.

Відповідне рішення ухвалили після обговорення за участю депутатів, представників громади та жителів міста. За підсумками консультацій запропоновані тарифи підтримали, зазначивши, що вони відповідають нинішній економічній ситуації.

У міській раді пояснили, що перевізники неодноразово звертали увагу на збільшення витрат. Насамперед ідеться про пальне, ремонт рухомого складу, технічне обслуговування та інші необхідні видатки, які впливають на стабільність перевезень.

За словами посадовців, подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеним кроком для збереження безперебійної роботи маршрутів. Там також наголосили, що подальше відкладення перегляду вартості могло призвести до погіршення якості транспортного обслуговування.

Проєкт рішення члени виконкому підтримали одноголосно. Нові тарифи почали діяти вже наступного дня після офіційного затвердження.

Жителям Білої Церкви рекомендують враховувати оновлені розцінки під час планування щоденних поїздок. Також у громаді радять стежити за повідомленнями місцевої влади щодо можливих змін у роботі транспортної мережі.

Також варто зауважити, що в міськраді зазначають, що надалі ситуацію аналізуватимуть з урахуванням економічних показників і потреб громади.

Джерело: Еспресо

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