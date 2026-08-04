У столичному громадському транспорті запрацював новий пересадковий QR-квиток, який дозволяє пасажирам необмежено пересідати між різними видами транспорту. Користуватися ним можна протягом 90 хвилин після першої валідації.

Із серпня в Києві став доступним пересадковий QR-квиток для громадського транспорту. Про це повідомили в застосунку "Київ Цифровий". Новий тип квитка дає змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером упродовж 90 хвилин.

Вартість пересадкового квитка становить 60 гривень — це фіксована ціна без жодних знижок. Для порівняння: разова поїздка в комунальному транспорті столиці з 15 липня коштує 30 грн. Тож якщо ваш маршрут передбачає хоча б одну пересадку, новий квиток уже виправдовує себе: дві окремі поїздки обійшлися б у ті самі 60 грн, а от три й більше — це вже чиста економія.

Відлік 90 хвилин починається одразу після першого сканування QR-коду на турнікеті метро або у валідаторі наземного транспорту. Протягом цього часу пасажир може пересідати скільки завгодно разів — головне щоразу підтверджувати проїзд тим самим QR-кодом. Сам квиток зберігається в застосунку 15 днів після купівлі, а таймер на 90 хвилин запускається лише після першого використання — тобто придбати його можна заздалегідь.

Як придбати пересадковий квиток

Оформити квиток можна двома способами. Найзручніший — через застосунок "Київ Цифровий": у розділі "QR-квитки" слід обрати категорію "Міський транспорт", тип квитка — "Пересадковий", вказати потрібну кількість та оплатити. Також пересадкові квитки доступні в терміналах самообслуговування на станціях метро та зупинках швидкісного трамвая.

Скільки реально можна заощадити

Уявімо звичайний маршрут киянина: автобус до метро (30 грн) + метро (30 грн) + трамвай від станції (30 грн) — разом 90 грн. Із пересадковим квитком ці самі три поїздки коштують 60 грн, тобто економія становить 30 грн щодня. За місяць (22 робочі дні) це вже 660 грн. Навіть для маршруту з однією пересадкою — метро + автобус — заощадити не вийде, але й переплати не буде: 60 грн за квиток проти 60 грн за дві разові поїздки.

Водночас варто пам'ятати: пересадковий квиток є персональним — передати його іншій людині не можна, оскільки він призначений для багаторазового використання одним пасажиром протягом 90 хвилин. Крім того, знижки, які діють для поповнення транспортних карт і придбання проїзних, на QR-квитки не поширюються — ціна залишається фіксованою.

Що робити під час перевірки

Якщо в салон заходить контролер, достатньо показати екран смартфона з використаним квитком. Після сканування система відобразить усі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду. Жодних додаткових підтверджень чи паперових чеків не потрібно — усе фіксується в цифровому форматі.

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