Графики отключения света в Киевской области на 5 августа вводятся с целью повышения надежности электроснабжения.

Графики отключения света в Киевской области на 5 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Такие работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварий и обеспечения стабильной работы энергосистемы. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным обесточениям и учесть графики отключения света в Киевской области на 5 августа во время планирования дня.

По информации энергетиков, 5 августа с 08:30 до 20:00 плановые работы будут проводиться в селе Рославычи. На период ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Дачна — 2, 4, 5, 6, 6А

Долынова — 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 18А, 18-Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Б, 32, 33, 34, 35, 37

Круглыцька — 4, 16

Лугова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 12, 13, 14, 15

Польова — 1Б

Садова — 12, 17, 19-А, 19В, 20, 23, 24

Спасо-Преображенська — 2

В этот же временной промежуток с 08:30 до 20:00 ремонтные бригады будут работать и в селе Иванковычи. Здесь временные ограничения коснутся дома по адресу:

Захысныкив Витчызны — 29-Б.

Также 5 августа плановые отключения электроэнергии состоятся в городе Переяслав. С 08:30 до 20:00 без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Героив Днипра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А;

Ищенка Ефрема — 1, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Кооператывна — 0065, 32, 34;

Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52;

Лагерна — 29Г;

Лагидна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46;

Ластивкова — 2В;

Лытовська — 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18;

Лисова — 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44;

Лозова — 2, 5, 6, 9, 10, 11, 15/А, 19, 23-1, 29, 37, 39/1, 41;

Морська — 13, 15;

Обизна — 16, 19;

Соснова — 7, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28;

Стрилецька — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Трубайливська — 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Шырока — 2, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

пров. Костюка — 2;

пров. Лагидный — 16А, 21, 23, 25, 26, 27.

Источник: Феодосиевский сельский совет

Источник: Переяславская территориальная община.

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