За первое полугодие 2026 года в Украине открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. 65% этих дел до сих пор остаются неоплаченными.

Количество украинцев, попавших в Единый реестр должников из-за неоплаты коммунальных услуг, стремительно выросло. За первые шесть месяцев 2026 года в реестр добавилось 108 561 новое исполнительное производство — и большинство из них так и остаются открытыми.

Всего по состоянию на начало июля в Едином реестре должников насчитывается 829 768 записей о задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 62% этих дел имеют статус завершенных, однако это не означает, что деньги уплачены: исполнители часто закрывают производства из-за невозможности взыскания средств, а сама запись о долге остается в реестре.

Такие данные обнародовал сервис открытых данных Опендатабот, проанализировав информацию из Единого реестра должников. Из 108 561 нового производства 65% — а это 70 206 дел — до сих пор открыты и не оплачены. Они составляют 9% от всех коммунальных долгов, которые сейчас учитываются в реестре.

Какие регионы лидируют по долгам

Больше всего новых должников за коммуналку зафиксировано в трех областях. Харьковщина оказалась на первом месте — 22 171 производство, то есть 20% от всех новых дел. Вторую строчку заняла Днепропетровщина с показателем 19 636 производств (18% новых долгов). Тройку лидеров замыкает Николаевщина — 12 841 производство, или 12%.

Эти три региона суммарно сформировали половину всех новых коммунальных долгов страны за первое полугодие 2026 года.

За какие услуги не платят чаще всего

Почти половина всех новых долгов — 43% — приходится на теплоснабжение. Именно оплата за тепло оказалась самой проблемной для украинцев в этом году. Второе место заняло водоснабжение с долей 18%. Далее идут жилищное обслуживание — 12%, газоснабжение — 11% и энергоснабжение — 9%.

Кто чаще всего попадает в реестр должников

Аналитика по возрастным группам показывает четкую картину: наибольшая доля новых долгов — 35% — приходится на людей в возрасте от 46 до 60 лет. Еще четверть всех производств (25%) касается пенсионеров. Украинцы в возрасте 36-45 лет формируют 24% новых долгов.

Женщины фигурируют в более чем половине новых производств — 60 141 дело. Абсолютный антирекорд принадлежит женщине 1952 года рождения из Николаевщины: на нее открыли сразу 15 новых производств, и все — из-за задолженности за электроэнергию. Пять из этих дел уже формально завершены, однако записи о долгах до сих пор сохраняются в реестре.

Самые старые открытые производства находятся в реестре более девяти лет. Одно из них касается женщины из Черниговщины (долг за теплоснабжение), другое — мужчины из Львовщины (задолженность за водоснабжение и водоотведение).

Что делать, если у вас есть долг за коммуналку

Если вы оказались среди должников, прежде всего стоит проверить наличие открытых исполнительных производств. Сделать это можно через Единый реестр должников на сайте Министерства юстиции, а также через сервис Опендатабот или приложение «Дія». Для проверки понадобится ваш идентификационный код или ФИО и дата рождения.

Если долг действительно есть, стоит сразу обратиться к поставщику услуг для уточнения суммы и возможности реструктуризации. Большинство коммунальных предприятий позволяют заключить договор о рассрочке платежа — это поможет избежать принудительного взыскания через исполнительную службу. Также советуем проверить, имеете ли вы право на субсидию: оформить ее можно через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн через портал «Дія».

Почему долги продолжают расти

Увеличение количества должников происходит на фоне общего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Чем дороже становятся газ, вода и отопление, тем труднее пенсионерам и людям среднего возраста своевременно оплачивать счета. Именно эти категории, как показывают данные Опендатабота, формируют основную массу новых долгов.

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время — тарифная политика в энергетическом секторе остается под давлением международных обязательств Украины. Это означает, что количество новых производств в реестре должников может расти и дальше.