В Киеве действует программа финансовой поддержки для семей защитников — детям военных частично компенсируют стоимость контрактного обучения. Максимальная сумма выплаты достигает 40 тысяч гривен в год, однако воспользоваться ею могут не все.

В столице заработала адресная материальная помощь для студентов из семей военнослужащих. Программа предусматривает компенсацию стоимости контрактного обучения в коммунальных учебных заведениях Киева — от профессионально-технических училищ до университетов.

Право на выплату закреплено приказом №348 от 29 июля 2025 года, сообщает Veteran.com.ua со ссылкой на Киев Милитари Хаб. Получить деньги можно один раз в год — за уже завершенный учебный год.

Кто имеет право на компенсацию

Помощь доступна студентам и учащимся дневной формы обучения, которые учатся на контракте и не имеют возможности перевестись на бюджет из-за отсутствия вакантных мест. При этом учебное заведение обязательно должно быть коммунальным и расположенным в Киеве.

Получить компенсацию могут члены семей четырех категорий защитников:

погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны I и II групп;

Героев Небесной Сотни.

Кроме того, студент или заявитель должен быть зарегистрирован в Киеве или находиться на учете как внутренне перемещенное лицо в столице. Иногородние студенты, не имеющие киевской регистрации или статуса ВПО в Киеве, не смогут воспользоваться программой.

Сколько денег можно получить

Размер компенсации определяют индивидуально — он зависит от фактической стоимости обучения. Верхний предел составляет 40 000 гривен на один календарный год. Если годовой контракт стоит меньше — возместят соответствующую сумму, а не максимальную.

Как оформить компенсацию

Подать документы на возмещение можно раз в год — после завершения учебного года. Для этого нужно обратиться в Киев Милитари Хаб, который сопровождает эту программу.

Консультацию по перечню необходимых документов и процедуре подачи можно получить по единому номеру горячей линии: 0 800 300 633. Специалисты по сопровождению помогут разобраться со всеми деталями оформления.

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