В Виннице 5 августа часть города почти на сутки останется без водоснабжения — коммунальщики проводят масштабный ремонт водопровода. В нескольких микрорайонах снизят давление воды.

Графики отключения света в Винницкой области 5 августа будут действовать много часов подряд, а теперь жителей областного центра ждет еще одно испытание — часть Винницы почти на сутки останется без водоснабжения из-за масштабного ремонта водопровода.

Как сообщает отдел оперативного реагирования «Цілодобова варта», с 10:00 5 августа до 10:00 6 августа без воды останется улица Зарічна. Местным жителям советуют заранее сделать запас — отключение продлится 24 часа.

Кроме полного отключения, в ряде микрорайонов и населенных пунктов ожидается существенное снижение давления воды. По данным «Вінницяоблводоканал», это коснется массива Князів Коріатовичів, микрорайонов Поділля, Слов'янка, Вишенька, Академічний, Корея, П'ятничани и Пирогово. Также с пониженным давлением вода будет подаваться на улицу Івана Богуна, в Стрижавку и Агрономічне.

Одновременно 5 августа бригады водоканала будут проводить ремонтные работы еще по пяти адресам в Виннице: на перекрестке улиц Брацлавской и Александра Довженко, на улицах Юрия Клена (18), Магистратской (9), Генерала Арабея (7) и Привокзальной (94). В этих районах также возможны временные перебои с водоснабжением.

Где еще не будет горячей воды и света

В «Вінницяміськтеплоенерго» предупредили о временном прекращении горячего водоснабжения по адресам: улица Варшавская, 31 и 33, а также улица Стельмаха, 11 и 13.

Не обойдут ремонты и электросети. «Вінницькі міські електромережі» сообщили о плановых отключениях света на улицах Магистратской, Кропивницкого, Князей Кориатовичей, Олега Антонова, Липовецкой, Черниговской, Кальницкой, а также в переулках Цегельном и Заміському.

Что делать жителям

«Вінницяоблводоканал» рекомендует жителям заранее позаботиться о запасах питьевой и технической воды — особенно тем, кто живет на улице Зарічній, где водоснабжение будет полностью перекрыто на 24 часа. Стоит наполнить ведра, кастрюли и пластиковые бутыли еще до 10:00 5 августа. Для жителей районов с пониженным давлением вода может идти слабым потоком, поэтому лучше также сделать минимальный запас.

Общественный транспорт в Виннице курсирует в штатном режиме, а подготовка теплового хозяйства к отопительному сезону продолжается по графику, заверили в «Цілодобовій варті».

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