В августе украинцам придется тратить больше на базовые продукты. Хлеб может подорожать на 2–5%, а молочная продукция — на 3–10%, свидетельствуют прогнозы.

Август принесет новые цифры на ценниках в продуктовых магазинах. Согласно прогнозам, которые публикует ТСН, хлеб массовых сортов может прибавить 2–5% к текущей стоимости, а молочная продукция — от 3% до 10% в зависимости от конкретного товара.

Если средняя цена батона весом 500 г в июне составляла 33,83 грн, то подорожание на 5% означает плюс около 1,7 грн. Буханка хлеба станет дороже на 0,8–1,2 грн. Для семьи, которая регулярно покупает хлеб, молоко, сыр, масло и кисломолочные продукты, суммарный рост месячного чека будет ощутимым.

Стоимость зерна — лишь один из факторов подорожания хлеба. Пекарни платят за электроэнергию, топливо для доставки, упаковку, логистику и оплату труда персонала. Когда дорожает хотя бы один из этих компонентов, производитель переносит расходы на розничную цену. В 2025 году продовольственная инфляция уже повысила стоимость хлеба на 13,5%, и августовский прогноз лишь продолжает этот тренд.

Почему дорожает молочка

Молочная категория еще более уязвима к летним условиям. Жара снижает надои, а переход на свежую кормовую базу после жатвы повышает расходы фермерских хозяйств. Далее цепочка тянется к молокозаводам, холодильному оборудованию и транспортировке — все это требует электроэнергии, которая тоже не дешевеет.

По оценкам, молоко, кефир, сметана, йогурты и сыры могут прибавить от 3% до 10%. Широкий диапазон объясняется разной долей сырья в стоимости: например, в твердом сыре его больше, поэтому и подорожание может быть ближе к верхней границе. Наибольший риск — не отдельное колебание цены, а одновременный рост расходов по всей производственной цепочке.

Как планировать бюджет на продукты в августе

Резкого скачка цен не ожидается, однако стоит закладывать небольшой резерв в продуктовый бюджет. Прежде всего это касается семей с детьми и людей, для которых молочные продукты являются ежедневной частью рациона.

Стоит следить за ценами в своем городе — официальная инфляция показывает усредненную картину, а реальные полки магазинов реагируют на локальную логистику быстрее. Акции сетей, скидки на продукцию местных производителей и сезонные предложения могут помочь частично компенсировать рост цен.

Ранее портал Politeka сообщал, подорожание продуктов в Черкасской области: цены решили изменить.