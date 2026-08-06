У Рівному з 1 серпня запрацювала безготівкова оплата проїзду, а вже з 7 серпня тарифи зростуть до 26 гривень. Містяни зареєстрували петицію з вимогою повернути готівковий розрахунок і скаржаться на технічні проблеми нової системи.

Нова система оплати за проїзд у Рівному запрацювала з 1 серпня — відтепер розрахуватися готівкою в салоні автобуса чи тролейбуса неможливо. Однак поєднання безготівкової реформи з підвищенням тарифів викликало хвилю невдоволення серед містян.

Як повідомляє ОГО, з 1 серпня пасажири громадського транспорту Рівного зобов'язані користуватися транспортною карткою «Рівне», банківською карткою, смартфоном із NFC або заздалегідь придбаним QR-квитком. Міська влада пояснює: нова система дозволить точно обліковувати пасажиропотік і зробить фінансові розрахунки прозорішими.

Утім, уже за кілька днів після запуску виконком ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду — нові тарифи набувають чинності з 7 серпня.

Якими будуть нові тарифи

У тролейбусах вартість проїзду становитиме: 16 грн — транспортною карткою, 17 грн — банківською карткою або смартфоном, 18 грн — разовим QR-квитком.

В автобусах та маршрутках тарифи вищі: 22 грн — транспортною карткою, 24 грн — банківською карткою, 26 грн — разовим QR-квитком. Для порівняння: до реформи готівковий проїзд у маршрутках коштував 15 грн.

Петиція: 182 підписи за повернення готівки

23 липня на сайті електронних петицій Рівненської міськради зареєстрували звернення з вимогою переглянути рішення про повну відмову від готівкового розрахунку. Станом на 5 серпня петиція зібрала 182 підписи з необхідних 250.

Авторка петиції наголошує: цифровізація — правильний крок, але місто не забезпечило достатньо зручних альтернатив. У документі перелічено одразу кілька проблем: оформлення транспортних карток для пільговиків, можливі технічні збої валідаторів, труднощі для пенсіонерів, ветеранів, студентів, ВПО та гостей міста, а також брак місць для придбання разових QR-квитків.

Авторка просить владу дозволити пільговий проїзд за державними посвідченнями без обов'язкової транспортної картки, залишити можливість готівкової оплати, розширити мережу продажу квитків і запровадити тривалий перехідний період.

Валідатори не працюють, водії не знають: що пишуть рівняни

У соцмережах містяни активно обговорюють перші дні роботи електронного квитка. Рівнянка Вікторія Данилюк описала ситуацію, коли транспортна картка в маршрутці не спрацювала, а водій навіть не знав, що це за картка.

Інші пасажири скаржаться, що валідатори подекуди приховані біля водія або не працюють узагалі. «Валідатори мають бути у вільному доступі для пасажирів, а не так, що доводиться щоразу просити водія», — написала Лена Романюк.

Окрему хвилю обурення викликала ситуація з пільговиками. «Найбільше обурює ситуація з дітьми полеглих Героїв. Коли дитина забула транспортну картку, водій оголошує про це на весь салон. Це пряме приниження людської гідності», — зазначила одна з користувачок.

Чимало дописувачів пов'язують підвищення тарифів із запровадженням електронного квитка і вимагають пояснень: «За що такий тариф? Думаю, це питання цікавить 99 відсотків пасажирів. Хто відповість?» — запитує Людмила Порадюк.

Що робити, якщо валідатор не працює

Якщо під час поїздки валідатор не спрацьовує — пасажирам радять звернутися безпосередньо до водія. У випадку, коли оплата не проходить через технічний збій, водій зобов'язаний забезпечити можливість проїзду. Також можна зателефонувати на гарячу лінію міської ради Рівного за номером 1553 для фіксації скарги. Якщо ж водій відмовляє у проїзді попри технічну несправність — пасажири можуть подати письмову скаргу до управління транспорту Рівного через сайт міськради або особисто.

Водночас серед коментарів є й ті, хто підтримує саму ідею електронного квитка, але наголошує: впроваджувати її потрібно лише після повної готовності транспорту, обладнання та сервісів для пасажирів.

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