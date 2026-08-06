Відтепер допомогу по догляду за дитиною до одного року та "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" в межах "Дія.Картки". Міністерство соціальної політики назвало п'ять банків-партнерів, через які доступна послуга.

Грошова допомога для українських родин із дітьми зазнала суттєвих змін — Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про переведення двох ключових виплат на "Дія.Картку". Ідеться про допомогу по догляду за дитиною до досягнення одного року та компенсацію "єЯсла".

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, відкрити спеціальний рахунок "Турбота про дитину" можна в застосунку одного з п'яти банків-партнерів. До переліку увійшли ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро. Жодних додаткових комісій за відкриття рахунку не передбачено.

На цей самий рахунок батьки можуть оформити й інші цільові "дитячі" виплати: "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", а також уже згадані допомогу по догляду за дитиною до одного року та "єЯсла". Усі кошти надходитимуть на одну картку, що суттєво спрощує отримання державної підтримки.

Як оформити "Дія.Картку" для виплат

Обрати "Дія.Картку" можна під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАП або до уповноваженої особи територіальної громади. Якщо картка зі спеціальним рахунком "Турбота про дитину" вже відкрита, спеціаліст підтягне її в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), і рахунок автоматично додасться до заяви.

Якщо картки ще немає, потрібно повідомити спеціалісту, у застосунку якого банку ви хочете її відкрити. Фахівець покаже QR-код для обраного банку — залишиться відсканувати його, відкрити застосунок та оформити "Дія.Картку". Після цього рахунок підтягнуть у систему автоматично.

Як перейти на "Дія.Картку", якщо вже отримуєте виплати

Ті, хто вже отримує допомогу або подав заяву раніше, можуть змінити спосіб отримання. Для цього потрібно особисто звернутися до сервісного центру ПФУ, ЦНАП або уповноваженої особи громади та подати заяву на зміну рахунку. Повторно подавати документи на саму допомогу не потрібно — лише заява про зміну реквізитів.

У міністерстві наголошують: кошти, отримані на "Дія.Картку", є цільовими. Витратити їх можна лише на визначені товари та послуги для дітей — у торговельних точках, які працюють за відповідними МСС-кодами. Повний перелік дозволених кодів опубліковано на сайті міністерства.

Для тих, хто не хоче користуватися "Дія.Карткою", залишається альтернатива: можна отримувати виплату на спеціальний рахунок в Ощадбанку, який відкриє ПФУ, або спрямувати нову виплату на той самий спецрахунок, на який уже надходить одна з допомог. Про свій вибір достатньо повідомити спеціаліста під час звернення.

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