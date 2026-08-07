Внутренне перемещенные лица, проживающие во Львове и Ивано-Франковске, могут бесплатно получать продуктовые наборы раз в месяц — регистрация уже стартовала.

Гуманитарная поддержка переселенцев во Львовской области расширяется — на этот раз внутренне перемещенные лица, проживающие во Львове и Ивано-Франковске, могут получить бесплатные продуктовые наборы от Общины святого Эгидия.

Как сообщает socportal.info со ссылкой на газету «На пенсії», онлайн-регистрация на получение гуманитарной помощи стартовала 5 августа в 12:00. Продуктовые наборы будут выдавать один раз в месяц — и речь идет не о разовой акции, а о регулярной поддержке.

Кто может получить помощь

Программа ориентирована исключительно на внутренне перемещенных лиц, которые сейчас проживают во Львове или Ивано-Франковске. Никаких дополнительных ограничений по возрасту, составу семьи или уровню дохода не установлено — достаточно подтвердить статус ВПЛ.

Община святого Эгидия — международная благотворительная организация, которая уже не первый год действует в Украине, помогая переселенцам, пожилым людям и малообеспеченным семьям.

Как зарегистрироваться

Регистрация проходит исключительно онлайн через официальные Telegram-каналы Общины святого Эгидия. Формы для подачи заявки публикуют отдельно для каждого города:

для Львова — в отдельном Telegram-канале общины;

для Ивано-Франковска — также в собственном канале.

Организаторы советуют внимательно следить за сообщениями в этих каналах: именно там будут появляться ссылки на регистрационные формы, информация о возможных изменениях в условиях и дополнительные объявления. Регистрация открывается постепенно, поэтому не стоит медлить.

Где будут выдавать продуктовые наборы

После успешной регистрации получить помощь можно будет по следующим адресам:

Ивано-Франковск — улица Коновальца, 7В;

— улица Коновальца, 7В; Львов — улица Николая Коперника, 11.

Какие документы нужно иметь

При получении набора необходимо предъявить оригиналы документов всех членов семьи. Вот полный перечень:

паспорт гражданина Украины (или свидетельство о рождении для детей);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

справку внутренне перемещенного лица.

Без справки ВПЛ получить набор невозможно — это главный документ, подтверждающий право на участие в программе. Если справка еще не оформлена, стоит обратиться в ближайший ЦНАП или управление социальной защиты.

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