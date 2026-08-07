В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра из-за аварийного прорыва на водопроводе без водоснабжения остались жители сразу нескольких улиц. КП «Днепроводоканал» уже проводит ремонтные работы.

Отключение воды в Днепре на этой неделе получило новый поворот — из-за аварийного прорыва на сети в Амур-Нижнеднепровском районе без водоснабжения остались жители сразу нескольких улиц.

Как сообщает КП «Днепроводоканал», аварийно-ремонтные работы проводятся на улице Мониторной, 7. Именно там произошел прорыв, который и вызвал масштабное обесточивание водопровода в этой части города.

Из-за ремонта временно прекращена подача воды по следующим адресам:

улица Мониторная;

улица Гидропарковая;

улица Большая Деевская;

улица Метростроевская и прилегающие улицы.

Коммунальщики заверяют, что водоснабжение восстановят в течение дня — сразу после завершения ремонтных работ. Точное время зависит от сложности повреждения, но бригады уже работают на месте.

Что делать, если ваша улица в списке

Жителям перечисленных улиц советуют сделать запас воды для бытовых нужд. Если водоснабжение не восстановили после обещанного срока, можно обратиться в контакт-центр КП «Днепроводоканал» по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия. В диспетчерской службе предоставят актуальную информацию о ходе ремонта.

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