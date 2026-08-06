На Волыни рынок труда переживает острый кадровый голод — работодатели все чаще открывают двери для людей без специального образования, в частности для пенсионеров, которых готовы обучать прямо на рабочем месте.

Как сообщает ВСН со ссылкой на Волынский областной центр занятости, по состоянию на 1 августа 2026 года в базе насчитывалось 1805 вакансий, из которых 1315 являются актуальными. Из-за мобилизации, выезда украинцев за границу и релокации предприятий работодатели региона вынуждены пересматривать требования к кандидатам.

По словам заместительницы начальника отдела рекрутинга и предоставления услуг работодателям управления реализации политики занятости Волынского областного центра занятости Анны Архипчук, кадровый дефицит заставляет компании быть гибче: «Работодатели сейчас с радостью принимают людей, которых могут обучить непосредственно на предприятии».

Какие профессии наиболее востребованы на Волыни

Больше всего предложений работы зарегистрировано в Луцком филиале — 965, Ковельском — 404, Владимирском — 349 и Камень-Каширском — 87. Почти половина всех актуальных вакансий — 44,8% — приходится на рабочие профессии.

В топе по количеству открытых позиций — продавцы и продавцы-консультанты (116 вакансий), повара (93), водители автотранспортных средств (83), бухгалтеры (61), врачи (55), кассиры торгового зала (55), слесари разного профиля (51), подсобные рабочие (50) и электрики (40).

Именно квалифицированных рабочих, по словам специалиста, найти сегодня труднее всего — мобилизационные процессы вызвали отток работников из крупных компаний и малых предприятий промышленного и производственного сектора.

Кого берут без опыта: вакансии для пенсионеров

Для вакансий, не требующих специального образования или квалификации, работодатели значительно реже выдвигают жесткие требования. Как отмечают в центре занятости, такие позиции нередко занимают именно пенсионеры или люди без профессионального образования.

Чаще всего речь идет о вакансиях дворников, уборщиков, кухонных работников, посудомойщиков и подсобных рабочих. «Здесь работодатели не имеют очень высоких запросов и подчеркивают, чтобы был человек, желающий работать, а всему остальному его научат непосредственно на рабочем месте», — объясняет Анна Архипчук.

Как найти работу через центр занятости

Пенсионеры, желающие трудоустроиться, могут обратиться в ближайший филиал Волынского областного центра занятости — в Луцке, Ковеле, Владимире или Камень-Каширском. При себе достаточно иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку. Специалисты центра помогут подобрать вакансию в соответствии с физическими возможностями и пожеланиями кандидата. Также актуальные предложения публикуются на официальном сайте и в телеграм-канале областного центра занятости.

Сколько платят: от 10 до 80 тысяч гривен

Средний размер зарплаты по одной вакансии на Волыни составляет 16 015 гривен. Больше всего работодателей предлагают оплату от 10 до 15 тысяч гривен — именно в этот диапазон попадает большинство позиций для работников без специальной квалификации.

В то же время почти 300 вакансий предусматривают зарплату от 20 до 40 тысяч гривен, а еще 29 вакансий — от 40 до 80 тысяч гривен. Самую высокую зарплату — 80 тысяч гривен — предлагают водителю автотранспортных средств в Ковеле. В перечень высокооплачиваемых также входят вакансии электромонтажника силовых сетей, инженера-конструктора, инженера-технолога, механика-наладчика и главного бухгалтера.

В частном секторе работодатели все чаще обращают внимание не на диплом, а на готовность человека работать и учиться. В то же время для должностей на государственной службе, в образовании или медицине профильное образование остается обязательным.