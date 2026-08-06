На Волині ринок праці переживає гострий кадровий голод — роботодавці дедалі частіше відчиняють двері для людей без спеціальної освіти, зокрема для пенсіонерів, яких готові навчати прямо на робочому місці.

Як повідомляє ВСН із посиланням на Волинський обласний центр зайнятості, станом на 1 серпня 2026 року в базі налічувалося 1805 вакансій, із яких 1315 є актуальними. Через мобілізацію, виїзд українців за кордон та релокацію підприємств роботодавці регіону змушені переглядати вимоги до кандидатів.

За словами заступниці начальника відділу рекрутингу та надання послуг роботодавцям управління реалізації політики зайнятості Волинського обласного центру зайнятості Ганни Архипчук, кадровий дефіцит змушує компанії бути гнучкішими: «Роботодавці зараз із радістю приймають людей, яких можуть навчити безпосередньо на підприємстві».

Які професії найбільш затребувані на Волині

Найбільше пропозицій роботи зареєстровано у Луцькій філії — 965, Ковельській — 404, Володимирській — 349 та Камінь-Каширській — 87. Майже половина всіх актуальних вакансій — 44,8% — припадає на робітничі професії.

У топі за кількістю відкритих позицій — продавці та продавці-консультанти (116 вакансій), кухарі (93), водії автотранспортних засобів (83), бухгалтери (61), лікарі (55), касири торговельного залу (55), слюсарі різного профілю (51), підсобні робітники (50) та електрики (40).

Саме кваліфікованих робітників, за словами фахівчині, знайти сьогодні найважче — мобілізаційні процеси спричинили відтік працівників із великих компаній та малих підприємств промислового й виробничого сектору.

Кого беруть без досвіду: вакансії для пенсіонерів

Для вакансій, які не потребують спеціальної освіти чи кваліфікації, роботодавці значно рідше висувають жорсткі вимоги. Як зазначають у центрі зайнятості, такі позиції нерідко займають саме пенсіонери або люди без професійної освіти.

Найчастіше йдеться про вакансії двірників, прибиральників, кухонних працівників, посудомийників і підсобних робітників. «Тут роботодавці не мають дуже високих запитів і наголошують на тому, щоб була людина, яка бажає працювати, а всьому іншому її навчать безпосередньо на робочому місці», — пояснює Ганна Архипчук.

Як знайти роботу через центр зайнятості

Пенсіонери, які хочуть працевлаштуватися, можуть звернутися до найближчої філії Волинського обласного центру зайнятості — у Луцьку, Ковелі, Володимирі або Камені-Каширському. При собі достатньо мати паспорт, ідентифікаційний код та трудову книжку. Фахівці центру допоможуть підібрати вакансію відповідно до фізичних можливостей і побажань кандидата. Також актуальні пропозиції публікуються на офіційному сайті та в телеграм-каналі обласного центру зайнятості.

Скільки платять: від 10 до 80 тисяч гривень

Середній розмір зарплати за однією вакансією на Волині становить 16 015 гривень. Найбільше роботодавців пропонують оплату від 10 до 15 тисяч гривень — саме в цей діапазон потрапляє більшість позицій для працівників без спеціальної кваліфікації.

Водночас майже 300 вакансій передбачають зарплату від 20 до 40 тисяч гривень, а ще 29 вакансій — від 40 до 80 тисяч гривень. Найвищу зарплату — 80 тисяч гривень — пропонують водієві автотранспортних засобів у Ковелі. До переліку високооплачуваних також входять вакансії електромонтажника силових мереж, інженера-конструктора, інженера-технолога, механіка-налагоджувальника та головного бухгалтера.

У приватному секторі роботодавці дедалі частіше звертають увагу не на диплом, а на готовність людини працювати та навчатися. Натомість для посад у державній службі, освіті чи медицині профільна освіта залишається обов'язковою.