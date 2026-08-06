У серпні в Україні стартував новий етап фінансової підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста та гуманітарних структур ООН — найуразливіші категорії населення можуть отримати до 12 300 гривень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області продовжує надходити, а в серпні до програм підтримки долучається й Червоний Хрест із ООН — внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії українців зможуть отримати разову або багатомісячну фінансову допомогу.

Як повідомляє Перший бізнесовий, у серпні 2026 року Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно з гуманітарними структурами ООН запускає чергову хвилю виплат для українців, які найбільше постраждали від війни. Пріоритет надається тим, хто опинився у складних життєвих обставинах і потребує термінової фінансової підтримки.

Хто може розраховувати на гроші

Програма охоплює кілька ключових категорій отримувачів. Насамперед ідеться про внутрішньо переміщених осіб — родини, які були змушені покинути власні домівки через бойові дії. Окрема увага приділяється сім'ям, що втратили житло або засоби до існування внаслідок обстрілів чи окупації.

До переліку також потрапили люди з інвалідністю, одинокі літні громадяни та родини з малолітніми дітьми. Додаткові програми передбачені для домогосподарств, які проживають у районах із високим рівнем руйнувань або постійною загрозою обстрілів — насамперед у прифронтових областях.

Розмір допомоги залежить від конкретної програми та складу домогосподарства. Суми варіюються від 2 220 грн до максимальних 12 300 грн. Найбільші виплати передбачені для домогосподарств із кількома членами, які перебувають у найскладніших життєвих умовах. Частина програм передбачає одноразову виплату, інші — нарахування коштів протягом кількох місяців поспіль.

Як отримати виплату: покрокова інструкція

Формування списків отримувачів відбувається через кілька каналів. Перший — місцеві органи влади та соціальні служби, які самостійно визначають найуразливіші родини на своїй території. Другий — подання заявки безпосередньо через офіційні канали гуманітарних організацій.

Для тих, хто хоче подати заявку самостійно, алгоритм такий: звернутися до найближчого осередку Червоного Хреста у своєму регіоні, заповнити анкету із зазначенням складу родини та життєвих обставин, надати документи, що підтверджують статус ВПО або іншу вразливу категорію. Рішення про виплату ухвалюється після перевірки наданих даних.

Кошти надходять на банківські рахунки отримувачів або через партнерські фінансові сервіси. Терміни зарахування залежать від конкретної програми й можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів після ухвалення позитивного рішення.

Червоний Хрест та ООН наголошують, що програми підтримки триватимуть і надалі, а головним пріоритетом залишаються найбільш вразливі категорії населення, які потребують негайної допомоги. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах гуманітарних організацій, щоб не пропустити можливість подати заявку.

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