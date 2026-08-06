Мобильные операторы предлагают специальные пакеты для абонентов старшего возраста. Самый дешевый тариф стоит 190 гривен в месяц, но подключить его могут не все желающие.

Тарифы мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell стартуют от 100 грн в месяц, однако для пенсионеров действуют отдельные, значительно более выгодные условия. Как сообщает 24 Канал, расходы на мобильную связь остаются существенной статьей бюджета для многих пожилых украинцев, однако некоторые категории могут существенно сэкономить.

Что предлагает Киевстар

Среди крупных операторов отдельный тариф для людей почтенного возраста есть у Киевстар. Самым доступным является пакет "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц. Подключить его могут абоненты от 60 лет, а также люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.

Если этого тарифа недостаточно, оператор предлагает и другие пакеты: "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" — от 370 грн, "ВСЕ РАЗОМ Крутой контракт" — от 450 грн, "ВСЕ РАЗОМ Топовый контракт" — от 750 грн и "СуперГиг" за 500 грн в месяц.

Тариф "Забота" от lifecell: фиксированная цена до конца 2027 года

Оператор lifecell также имеет специальное предложение для старших абонентов. Тариф "Забота" могут подключить клиенты от 55 лет после верификации личности. Стоимость пакета — 190 гривен в месяц, причем оператор гарантирует фиксированную цену до конца 2027 года.

В тариф входят: безлимитные звонки в сети lifecell, 1000 минут на другие номера по Украине, 20 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ к отдельным популярным приложениям. Это самый дешевый специализированный тариф для пенсионеров среди всех украинских операторов.

Vodafone: без отдельных предложений для пенсионеров

В отличие от конкурентов, Vodafone пока не предлагает специальных тарифов для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO за 350 гривен в месяц. Тариф работает на контрактной основе и включает безлимитные звонки в сети Vodafone, 500 минут на другие номера, 25 ГБ интернета и доступ к отдельным цифровым сервисам.

Почему растет стоимость тарифов

Мобильные операторы объясняют пересмотр цен прежде всего необходимостью поддерживать стабильную работу сетей в условиях полномасштабной войны. Значительные средства вкладываются в резервное питание базовых станций, генераторы, аккумуляторы и восстановление инфраструктуры после российских атак.

Как подключить льготный тариф

Для подключения специального тарифа пенсионеру необходимо обратиться в ближайший магазин оператора или позвонить на горячую линию. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение (или документ, подтверждающий инвалидность). В Киевстаре возрастное ограничение — 60 лет, в lifecell — 55 лет. После верификации тариф активируется в течение суток.

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