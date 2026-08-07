Стоимость проезда в общественном транспорте Киева достигла 30 гривен, что уже вызвало волну увольнений среди работников бюджетной сферы — эксперты предупреждают о риске массового оттока кадров осенью.

Подорожание проезда в Киевской области уже бьет по рынку труда — стоимость одной поездки в общественном транспорте столицы достигла 30 гривен, и это заставляет людей массово увольняться.

Как сообщает Nmiu.com.ua, повышение тарифов ощутимо ударило по финансовому положению жителей Киева. Для многих ежедневные расходы на дорогу превратились в основную статью семейного бюджета — люди фактически работают только «на проезд», не имея возможности полноценно обеспечивать другие жизненные потребности.

По мнению эксперта Дмитрия Перова, ситуация приобретает угрожающие масштабы. Повышение тарифов в коммунальном транспорте уже заставляет значительное количество работников писать заявления на увольнение. Особенно уязвимой категорией оказались работники бюджетной сферы — учителя, медики, социальные работники, чьи зарплаты не успевают за ростом стоимости жизни.

По прогнозам, тенденция к увольнениям может приобрести массовый характер уже осенью, когда традиционно растут расходы на коммунальные услуги и подготовку к холодному сезону. Подорожание транспорта происходит на фоне общей экономической нестабильности, что заставляет киевлян искать дополнительные способы экономии.

Сколько киевляне теперь тратят на проезд

По новым тарифам, одна поездка в общественном транспорте Киева стоит 30 гривен. Для работника, который ездит на работу и обратно пять дней в неделю, это минимум 60 гривен в день, или около 1 300 гривен в месяц только на транспорт. Для сравнения: минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, поэтому расходы на проезд могут «съедать» до 16% дохода.

Если же работник пользуется несколькими видами транспорта — например, маршруткой и метро — ежедневные расходы возрастают до 90–120 гривен, а месячные достигают 2 000–2 600 гривен. Для бюджетников с зарплатами 10 000–12 000 гривен это критическая нагрузка.

Общественный транспорт остается основным способом передвижения для большинства населения столицы, поэтому повышение тарифов имеет цепную реакцию: от сокращения расходов на питание до отказа от поездок вообще, а в конечном итоге — до увольнения с работы, если она расположена далеко от дома.

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