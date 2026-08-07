Вартість проїзду в громадському транспорті Києва сягнула 30 гривень, що вже спричинило хвилю звільнень серед працівників бюджетної сфери — експерти попереджають про ризик масового відтоку кадрів восени.

Подорожчання проїзду в Київській області вже б'є по ринку праці — вартість однієї поїздки у громадському транспорті столиці сягнула 30 гривень, і це змушує людей масово звільнятися.

Як повідомляє Nmiu.com.ua, підвищення тарифів відчутно вдарило по фінансовому становищу мешканців Києва. Для багатьох щоденні витрати на дорогу перетворилися на основну статтю сімейного бюджету — люди фактично працюють лише «на проїзд», не маючи змоги повноцінно забезпечувати інші життєві потреби.

На думку експерта Дмитра Перова, ситуація набуває загрозливих масштабів. Підвищення тарифів у комунальному транспорті вже змушує значну кількість працівників писати заяви на звільнення. Особливо вразливою категорією виявилися працівники бюджетної сфери — вчителі, медики, соціальні працівники, чиї зарплати не встигають за зростанням вартості життя.

За прогнозами, тенденція до звільнень може набути масового характеру вже восени, коли традиційно зростають витрати на комунальні послуги та підготовку до холодного сезону. Подорожчання транспорту відбувається на тлі загальної економічної нестабільності, що змушує киян шукати додаткові способи економії.

Скільки кияни тепер витрачають на проїзд

За новими тарифами, одна поїздка в громадському транспорті Києва коштує 30 гривень. Для працівника, який їздить на роботу й назад п'ять днів на тиждень, це мінімум 60 гривень на день, або близько 1 300 гривень на місяць лише на транспорт. Для порівняння: мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень, тож витрати на проїзд можуть «з'їдати» до 16% доходу.

Якщо ж працівник користується кількома видами транспорту — наприклад, маршруткою та метро — щоденні витрати зростають до 90–120 гривень, а місячні сягають 2 000–2 600 гривень. Для бюджетників із зарплатами 10 000–12 000 гривень це критичне навантаження.

Громадський транспорт залишається основним способом пересування для більшості населення столиці, тому підвищення тарифів має ланцюгову реакцію: від скорочення витрат на харчування до відмови від поїздок узагалі, а зрештою — до звільнення з роботи, якщо вона розташована далеко від дому.

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