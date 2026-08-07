Бригады «Винницаоблводоканала» 7 августа взялись за ремонт водопроводов сразу на шести улицах города — жители по указанным адресам могут временно остаться без водоснабжения.

Коммунальные ограничения в Винницкой области продолжаются и 7 августа — на этот раз бригады «Винницаоблводоканала» взялись за ремонт водопроводов сразу на шести улицах города. Из-за работ жители по указанным адресам могут временно остаться без водоснабжения.

Как сообщает ВИТА ТБ со ссылкой на Винницкий городской совет, несмотря на штормовое предупреждение — 7 августа в Виннице ожидаются гроза, шквальный ветер и град — все коммунальные подразделения города работают в штатном режиме. Главная насосная станция Винницы возобновила полноценную работу около полуночи, все районы города обеспечены водой.

«Ночной пик водозабора прошел без сбоев, ни одной жалобы от жителей не поступало», — отметила начальница отдела оперативного реагирования «Круглосуточная стража» Антонина Иващук.

По каким адресам ремонтируют водопроводы

Бригады коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» 7 августа работают по шести адресам:

улица Д. Бадики, 18;

улица Заречная, 64;

улица С. Зулинского, 7;

улица Затишная, 3;

улица Магистратская, 9;

улица И. Богуна, 92.

В горсовете заверили: водоснабжение по этим адресам возобновят сразу после завершения ремонтных работ. Точное время восстановления не называют — все будет зависеть от сложности повреждений на каждом участке.

Горячая вода и свет: где еще продолжаются отключения

Кроме ремонта водопроводов, в Виннице 7 августа временно приостановлена подача горячей воды на улице Варшавской, 29, 31, 33, 46 и 48. Также холодного и горячего водоснабжения нет на улице Варшавской, 3, 3-А и 16 — из-за ремонта сети. Ориентировочное время восстановления — 17:30.

В «Винницких городских электросетях» предупредили о временных отключениях света на улице Театральной, улице С. Зулинского (дома 37-А–55), улице Вишневского, улице, переулке и проездах Шереметка, улице Стрелецкой (дома 60–66) и улице Героев Нацгвардии (дома 3–15).

Куда звонить винничанам

Позвонить в «Круглосуточную стражу» жители Винницы могут по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60, (0432) 65-15-60. Операторы принимают жалобы и предоставляют актуальную информацию о состоянии коммунальных сетей круглосуточно.

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