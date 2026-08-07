Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени трех крупнейших мобильных операторов Украины, обещая денежные выплаты. Как работает схема и как не потерять деньги с карты — читайте далее.

Пока переселенцы из Запорожья могут получить гранты до 116 220 грн на собственное дело, мошенники тем временем придумывают новые схемы обмана — украинцам массово приходят сообщения о якобы выплатах по 850 гривен от мобильных операторов.

Как сообщает OBOZ.UA, речь идет о фейковой рассылке от имени Київстар, Vodafone и lifecell. В сообщениях абонентам обещают денежную компенсацию — ровно 850 гривен каждому. Для получения средств предлагают перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт.

Схема классическая: человек получает SMS, сообщение в Viber или Telegram с текстом вроде «Вам начислено 850 грн от Київстар. Получить по ссылке». После перехода открывается страница, визуально напоминающая официальный сайт оператора. Там просят ввести номер телефона, данные банковской карты, CVV-код и другую конфиденциальную информацию.

Что говорят в мобильных операторах

Официальные представители Київстар, Vodafone и lifecell неоднократно заявляли, что не рассылают подобных сообщений и не проводят акций с выплатой фиксированной суммы всем абонентам. Ни один из трех операторов не объявлял о компенсациях в размере 850 гривен.

В компаниях подчеркивают: все официальные новости об акциях и бонусах публикуются исключительно на их верифицированных сайтах и в приложениях. Ссылки из сторонних источников, присланные через мессенджеры или SMS, — это почти всегда мошенничество.

Как распознать фейковое сообщение

Чтобы распознать фейковое сообщение, обращайте внимание на несколько признаков. Первый — адрес сайта в мошеннической ссылке отличается от официального домена оператора: вместо kyivstar.ua может быть kyivstar-bonus.site или подобная вариация. Еще один маркер — текст сообщения часто содержит грамматические ошибки и призывает действовать немедленно: «только сегодня», «осталось 2 часа».

Если вы уже перешли по подозрительной ссылке и ввели данные карты — немедленно позвоните в банк по номеру на обороте карты и заблокируйте ее. Также стоит обратиться в киберполицию по номеру 0-800-505-170 или оставить заявку на сайте Департамента киберполиции.

Никаких «компенсаций от операторов» на 850 гривен не существует — это выдумка мошенников, рассчитанная на доверчивых абонентов, не проверяющих информацию в официальных источниках.

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