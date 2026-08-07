С 1 августа 2026 года для получения наложенного платежа в отделениях "Укрпочты" клиенты обязаны называть свой идентификационный код — такие изменения ввели после плановой проверки Национального банка Украины.

Коммунальные тарифы в августе снова выросли в большинстве регионов, а теперь изменения коснулись и почтовых сервисов — "Укрпочта" ввела новые правила оформления наложенного платежа, которые касаются абсолютно всех клиентов без исключения.

Как сообщает издание Blik со ссылкой на руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского, согласно решению НБУ теперь абсолютно все переводы с наложенным платежом — начиная с первой гривны — требуют указания регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Это правило является единым и обязательным для всех почтовых операторов Украины, а не только для государственного предприятия.

Порядок фиксации налогового номера будет зависеть от суммы перевода. При операциях до 5000 гривен "Укрпочта" не будет требовать документального подтверждения — сотрудник запишет код со слов клиента. Если же сумма наложенного платежа превышает 5000 гривен, предоставление официального документа с РНОКПП станет обязательным условием для проведения платежа.

Почему НБУ обязал указывать идентификационный код

По словам Игоря Смелянского, почтовый оператор действовал исключительно на основе требований по результатам плановой проверки НБУ, после которой был вынужден временно изменить процессы с 1 августа. Руководитель компании отметил, что предыдущий опыт инспекций свидетельствует: Нацбанк использует максимально консервативный подход, и если есть дискреция — указывать или не указывать полный номер, — во время проверок регулятор будет настаивать на полном отображении данных.

"По мнению Укрпочты, да и учитывая опыт предыдущих проверок, если есть дискреция указывать полный номер или не указывать, то во время проверок НБУ точно напишет, что должны были указывать, и будет ссылаться на ваши документы на сайте", — подчеркнул Смелянский.

Вместе с тем в компании сообщили и хорошую новость: "Укрпочта" не будет печатать персональные данные в чеках при оплате жилищно-коммунальных услуг — газа, воды, тепла и электроэнергии. Соответствующего решения удалось добиться в интересах граждан, и сейчас уже разрабатывается техническое решение.

Как подготовиться к визиту на почту

Для клиентов "Укрпочты" новые правила означают простое, но важное изменение: перед походом в отделение стоит иметь при себе идентификационный код. Если сумма наложенного платежа не превышает 5000 гривен — достаточно просто помнить или иметь записанным свой РНОКПП. Для больших сумм понадобится оригинал или копия документа, где этот номер указан: паспорт (ID-карта), карточка налогоплательщика или справка из налоговой.

Для других платежей — оплаты интернета, детских садов, пополнения мобильного или банковских карт — порядок идентификации остается неизменным. Сейчас "Укрпочта" приглашает Нацбанк и других участников рынка к открытому диалогу, чтобы окончательно закрепить единый, понятный и безопасный для потребителей порядок оформления квитанций.

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