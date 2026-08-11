У Кропивницькому фахівці координаційного центру «Вільні разом» організували виїзний прийом для родин, які через війну залишили Херсонщину. Зустріч відбулася на базі Центру життєстійкості Рівнянської громади, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Переселенці змогли безпосередньо поспілкуватися з фахівцями центру, які надають комплексну підтримку — від юридичних консультацій до допомоги з пошуком житла та оформленням соціальних виплат. Виїзний формат роботи дозволяє охопити більшу кількість людей, які не завжди мають змогу самостійно дістатися до обласного центру.

«Вільні разом» — це координаційний центр, створений для супроводу мешканців Херсонщини, які були змушені евакуюватися в інші регіони України. Його фахівці працюють одразу за кількома напрямами: соціальний захист, психологічна підтримка, працевлаштування, відновлення документів та доступ до гуманітарної допомоги.

Що отримали родини переселенців під час виїзного прийому

У Центрі життєстійкості Рівнянської громади переселенцям надали індивідуальні консультації. Кожна родина могла розповісти про свої проблеми й одразу отримати алгоритм дій — фахівці допомагали заповнити заяви, пояснювали, які документи потрібні для отримання статусу ВПО, та куди звертатися по грошову допомогу.

Окрему увагу приділили питанням житла. Багато родин із Херсонщини досі не мають постійного місця проживання — хтось мешкає в шелтерах, хтось винаймає кімнати. Фахівці центру розповіли про доступні програми підтримки, зокрема компенсацію оренди житла для ВПО та можливості отримання тимчасового соціального житла в Кіровоградській області.

Як звернутися по допомогу до центру «Вільні разом»

Координаційний центр «Вільні разом» веде прийом не лише під час виїзних зустрічей — переселенці можуть звернутися до нього за телефонами гарячої лінії Херсонської ОВА або через офіційні сторінки в соцмережах. Фахівці також працюють у форматі онлайн-консультацій для тих, хто перебуває у віддалених громадах.

Центри життєстійкості, подібні до того, що діє в Рівнянській громаді, створені в межах програми Міністерства соціальної політики. Вони працюють як майданчики, де місцеві жителі та переселенці можуть отримати соціальні послуги в одному місці — без черг і бюрократичних перепон.