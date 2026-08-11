В Кропивницком специалисты координационного центра «Вільні разом» организовали выездной прием для семей, которые из-за войны покинули Херсонщину. Встреча прошла на базе Центра жизнестойкости Ровнянской громады, сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Переселенцы смогли напрямую пообщаться со специалистами центра, которые оказывают комплексную поддержку — от юридических консультаций до помощи с поиском жилья и оформлением социальных выплат. Выездной формат работы позволяет охватить большее количество людей, которые не всегда могут самостоятельно добраться до областного центра.

«Вільні разом» — это координационный центр, созданный для сопровождения жителей Херсонщины, которые были вынуждены эвакуироваться в другие регионы Украины. Его специалисты работают сразу по нескольким направлениям: социальная защита, психологическая поддержка, трудоустройство, восстановление документов и доступ к гуманитарной помощи.

Что получили семьи переселенцев во время выездного приема

В Центре жизнестойкости Ровнянской громады переселенцам предоставили индивидуальные консультации. Каждая семья могла рассказать о своих проблемах и сразу получить алгоритм действий — специалисты помогали заполнить заявления, объясняли, какие документы нужны для получения статуса ВПЛ и куда обращаться за денежной помощью.

Отдельное внимание уделили вопросам жилья. Многие семьи с Херсонщины до сих пор не имеют постоянного места проживания — кто-то живет в шелтерах, кто-то снимает комнаты. Специалисты центра рассказали о доступных программах поддержки, в частности компенсации аренды жилья для ВПЛ и возможностях получения временного социального жилья в Кировоградской области.

Как обратиться за помощью в центр «Вільні разом»

Координационный центр «Вільні разом» ведет прием не только во время выездных встреч — переселенцы могут обратиться в него по телефонам горячей линии Херсонской ОВА или через официальные страницы в соцсетях. Специалисты также работают в формате онлайн-консультаций для тех, кто находится в отдаленных громадах.

Центры жизнестойкости, подобные тому, что действует в Ровнянской громаде, созданы в рамках программы Министерства социальной политики. Они работают как площадки, где местные жители и переселенцы могут получить социальные услуги в одном месте — без очередей и бюрократических препятствий.