В первый день тестовой сети 5G в Киеве операторы зафиксировали впечатляющие показатели скорости мобильного интернета — местами более 2 Гбит/с. Более 235 тысяч абонентов уже протестировали новую технологию.

Транспортная ситуация в Киеве остается напряженной из-за атак на железную дорогу, однако в цифровой сфере столица переживает настоящий прорыв — первые результаты тестирования 5G показали скорость, которая превзошла ожидания даже самих операторов.

После запуска тестовой сети пятого поколения в столице новой технологией за первые сутки воспользовались более 235 тысяч абонентов. В частности, 5G протестировали около 100 тысяч клиентов "Киевстар", 135 тысяч абонентов Vodafone Украина и десятки тысяч пользователей lifecell. Такие масштабы подключений за один день стали неожиданностью для связистов.

Какую скорость показали операторы

Самый высокий результат зафиксировал "Киевстар". По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета в тестовой 5G-сети составила от 600 до 800 Мбит/с, а максимальная превысила отметку в 2 Гбит/с. Такого показателя удалось достичь в районе Ботанического сада имени Александра Фомина в центре Киева.

Vodafone Украина продемонстрировал среднюю скорость около 600 Мбит/с. При этом максимальный показатель почти достиг 2 Гбит/с даже при значительной нагрузке на сеть. Только за первые сутки пользователи оператора передали более 25 ТБ данных — это сопоставимо с месячным трафиком небольшого города.

Абоненты lifecell во время тестирования получали в среднем 500–700 Мбит/с. Максимальная зафиксированная скорость в сети третьего оператора составила до 1,5 Гбит/с.

Где уже работает 5G в Киеве

Тестовое покрытие сети постепенно расширяется. Vodafone Украина уже запустил 5G во всех районах столицы. "Киевстар" пока сосредоточился преимущественно на центральной части города и популярных туристических локациях.

Операторы предупреждают: показатели скорости могут существенно отличаться в зависимости от конкретных условий. На фактическую производительность влияют модель смартфона, качество сигнала, количество одновременно подключенных абонентов и текущая нагрузка на базовую станцию.

Нужно ли доплачивать за 5G

Для пользователей переход на 5G не означает дополнительных расходов. Если смартфон поддерживает стандарт пятого поколения и находится в зоне соответствующего покрытия, мобильный интернет работает в рамках действующего тарифа. Никаких дополнительных пакетов или настроек не требуется — достаточно иметь совместимое устройство.

Первые результаты тестирования подтверждают: в реальных условиях 5G в Киеве способен обеспечивать скорость в сотни мегабит в секунду, а в отдельных местах — приближаться к 2 Гбит/с и даже превышать этот показатель. Как сообщает ТехноФан, такие цифры стали приятным сюрпризом даже для самих операторов.

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