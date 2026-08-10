В Черкасской области стартовали выплаты по государственной программе "Пакунок школяра". Первые семьи уже получили по 5000 гривен на подготовку детей к школе.

В Черкасской области семьи первоклассников начали получать средства по государственной программе "Пакунок школяра" — первые выплаты уже поступили на счета. Как сообщили в Черкасской областной военной администрации, средства поступают поэтапно, поэтому волноваться тем, кто уже подал заявление, но еще не получил денег, не стоит.

Всего правительство направило более 308,4 миллиона гривен для почти 61 тысячи семей по всей Украине, оформивших помощь в первые дни после старта программы. На Черкасщине прием заявлений также продолжается — податься можно до 1 ноября 2026 года.

Кто имеет право на выплату

"Пакунок школяра" — это единовременная государственная помощь в размере 5000 гривен. Деньги предназначены для семей, чьи дети в этом году впервые идут в школу — то есть становятся первоклассниками в 2026–2027 учебном году.

Важно: доходы семьи не учитываются. Выплату могут получить все семьи первоклассников независимо от материального положения. Средства можно потратить на школьную одежду, обувь, канцелярские принадлежности, книги и другие товары для подготовки ребенка к обучению. Рассчитываться нужно картой — наличные не снимаются, а предназначены исключительно для безналичной оплаты в категориях детских и школьных товаров.

Как подать заявление на "Пакунок школяра"

Оформить помощь можно двумя способами. Первый и самый простой — через приложение "Дія": достаточно авторизоваться, выбрать услугу "Пакунок школяра", указать данные ребенка и номер карты для зачисления средств. Второй способ — обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Для оформления понадобятся: свидетельство о рождении ребенка, идентификационный код ребенка, номер банковской карты (на имя одного из родителей или опекуна). Заявление рассматривают в течение нескольких рабочих дней, после чего средства зачисляются на карту. Подать заявку можно до 1 ноября, так что времени достаточно.

В Черкасской ОВА подчеркнули: если заявление подано правильно, а деньги еще не поступили — это нормально, выплаты продолжаются поэтапно. Все, кто имеет право на помощь и вовремя ее оформит, обязательно получат свои 5000 гривен.

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