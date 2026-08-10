В Кожанской громаде на Киевщине создают коммунальный жилищный фонд для временного проживания внутренне перемещенных лиц. К восстановительным работам привлекут благотворительный фонд «Рокада».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области пополняется новыми объектами — Кожанская громада начала формирование коммунального жилищного фонда для временного проживания переселенцев. Как сообщает Киевская областная государственная администрация, речь идет о домах коммунальной собственности, которые после ремонта смогут принять десятки людей.

Директор Департамента социальной защиты населения Киевской ОВА Игорь Мещан рассказал, в каком состоянии находятся помещения. Дома нуждаются в серьезном ремонте, поэтому к восстановительным работам привлекают благотворительный фонд «Рокада».

В громаде уже зарегистрировали два дома, один из которых подали на получение субвенции. В то же время продолжается поиск дополнительных предложений по приобретению жилья для переселенцев.

Масштабы по всей области

Ситуация с жильем для ВПЛ на Киевщине гораздо масштабнее, чем может показаться на первый взгляд. Власти подали заявки на приобретение 29 домов — после ремонта они смогут принять 87 внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, в сельской местности области обнаружили еще 100 потенциальных домов, которые можно приспособить для проживания переселенцев. Это дает надежду, что очередь на коммунальное жилье существенно сократится уже в ближайшее время.

Центр социальных услуг в Кожанской громаде: кто уже получил приют

В Кожанской громаде функционирует Центр предоставления социальных услуг, в структуре которого работает отделение с круглосуточным пребыванием. Сейчас там проживают 36 человек. Десять из них — внутренне перемещенные лица, эвакуированные на этой неделе из районов активных боевых действий.

Этот центр стал промежуточным решением для тех, кто потерял дом и не имеет возможности самостоятельно арендовать жилье. После завершения ремонта коммунальных домов часть жителей центра сможет переехать в отдельные квартиры.

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