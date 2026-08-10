В Волынской ОВА состоялась встреча с представителями Советов ВПЛ, органов власти и общественных организаций, где обсудили обеспечение переселенцев жильем, трудоустройство и защиту их прав.

Новые рабочие места на Волыни появляются для разных категорий населения — параллельно в области решают жилищный вопрос для переселенцев, готовя проекты строительства сразу в двух громадах.

Как сообщает Волынская ОВА, 7 августа состоялась встреча с представителями Советов по вопросам внутренне перемещенных лиц, органов власти и общественных организаций. Главными темами стали обеспечение переселенцев жильем, трудоустройство, защита прав и подготовка громад к реализации новых государственных программ.

И.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк отметил, что поддержка ВПЛ остается приоритетом. «Мы готовы к открытому диалогу, готовы слышать людей и, самое главное, готовы оперативно решать проблемные вопросы», — подчеркнул чиновник.

Какие громады готовят проекты жилья

Нововолынская и Владимирская громады уже подготовили проектную документацию для обустройства дополнительных мест проживания ВПЛ. По словам директора областного департамента социальной защиты населения Оксаны Гобод, эти проекты позволят улучшить условия в общежитиях и создать новые места для переселенцев.

«Конкретные действия говорят о серьезности намерений. Наша задача — качественно реализовать государственные программы, чтобы область и впредь могла привлекать дополнительные средства», — прокомментировал Роман Романюк.

В то же время другие громады области призвали не медлить и уже сейчас готовить проектно-сметную документацию для будущих объектов — это ускорит получение государственного финансирования в следующих бюджетных периодах. Благотворительный фонд «Рокада» подтвердил готовность помогать громадам с подготовкой документов и консультированием.

Советы ВПЛ получили более широкие полномочия

Глава Совета по вопросам ВПЛ при Волынской ОВА Ирина Пилипенко обратила внимание, что после последних изменений в законодательстве Советы ВПЛ получили значительно более широкие полномочия. Теперь они не только представляют интересы переселенцев, но и осуществляют мониторинг потребностей, участвуют в сборе информации, разработке предложений для органов власти и контролируют решение актуальных вопросов.

Сейчас такие советы работают при ОВА, четырех районных военных администрациях и в 22 громадах области. В то же время в части территориальных громад их еще необходимо создать или обновить в соответствии с новыми требованиями законодательства. После двух лет работы состав Советов ВПЛ необходимо переизбрать, а при необходимости — привлечь новых специалистов, в частности юристов.

Трудоустройство: что предлагают переселенцам

Отдельно затронули вопрос трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Член областного Совета по вопросам ВПЛ Елена Горбенко предложила размещать актуальные вакансии на сайтах профильных департаментов и громад — например, в учреждениях образования или здравоохранения. Также прозвучало предложение активнее привлекать переселенцев к работе по совместительству — многие из них являются высококвалифицированными специалистами, значительная часть заработка которых уходит на оплату арендованного жилья.

Глава области дал соответствующие поручения руководителям подразделений и подчеркнул, что Волынская ОВА будет работать над расширением возможностей для поддержки переселенцев, чтобы люди, которые из-за войны нашли приют на Волыни, имели достойные условия для жизни и интеграции.

Куда обращаться, если нарушили права

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области Максим Шкльода призвал переселенцев не оставлять без внимания случаи нарушения своих прав. Если человек не получил надлежащего ответа от органов власти, социальных служб или имеет проблемы с выплатами либо получением необходимой информации, он может обратиться в Представительство Омбудсмана по короткому номеру горячей линии 1678.

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