В результате авиаударов по Херсону в городе наблюдаются масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Вечером 10 августа российские войска совершили очередную авиационную атаку на Херсон. Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, удар нанесли по объектам критической инфраструктуры общины.

В ОВА подчеркнули, что враг в очередной раз цинично атаковал гражданскую инфраструктуру города. В результате авиаударов в Херсоне возникли серьезные проблемы с коммунальными услугами.

Какая ситуация с водой и светом

Из-за повреждений критической инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. По предварительной информации, без света и воды осталась значительная часть жилых массивов Херсона.

Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела. В администрации заверили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и воды.

Что делать жителям

Жителей Херсона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями Херсонской ОВА относительно восстановления коммунальных услуг. О точных сроках восстановления водоснабжения и электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Напомним, Херсон регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, которые систематически бьют по гражданской и критической инфраструктуре города. Несмотря на постоянную опасность, коммунальщики и энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети.