Вечером 10 августа российские войска совершили очередную авиационную атаку на Херсон. Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, удар нанесли по объектам критической инфраструктуры общины.
В ОВА подчеркнули, что враг в очередной раз цинично атаковал гражданскую инфраструктуру города. В результате авиаударов в Херсоне возникли серьезные проблемы с коммунальными услугами.
Какая ситуация с водой и светом
Из-за повреждений критической инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. По предварительной информации, без света и воды осталась значительная часть жилых массивов Херсона.
Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела. В администрации заверили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и воды.
Что делать жителям
Жителей Херсона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями Херсонской ОВА относительно восстановления коммунальных услуг. О точных сроках восстановления водоснабжения и электроснабжения будет сообщено дополнительно.
Напомним, Херсон регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, которые систематически бьют по гражданской и критической инфраструктуре города. Несмотря на постоянную опасность, коммунальщики и энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети.